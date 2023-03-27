Президент Эгил Левитс обратился в Государственный контроль с просьбой о проведения ревизии системы закупок и снабжения Министерства обороны и Национальных вооруженных сил (НВС), сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане.
Левитс попросил провести ревизию системы закупок Минобороны и армии
После заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Левитс обратил внимание на то, что на нескольких заседаниях в этом году СНБ рассматривал вопрос о закупке централизованного продовольственного снабжения для нужд НВС.
Заслушав и оценив доклады руководства Минобороны, НВС, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Службы военной разведки и безопасности и прокуратуры, СНБ пришел к выводу, что данный договор не соответствует заказу НВС, а также критериям для заключения таких договоров.
По словам Левитса, в ходе планирования, осуществления и контроля закупки были допущены как отдельные ошибки и нарушения нормативных актов, так и имели место системные недостатки. Президент подчеркнул, что в условиях, когда в Европе идет война и оборона и безопасность Латвии должны стоять в числе самых высоких приоритетов, такая ситуация неприемлема.
Левитс отметил, что СНБ выразил поддержку действиям министра обороны Инары Мурниеце и Минобороны по расследованию данного случая и мерам, принятым с целью предотвращения системных ошибок в закупках и снабжении учреждений, подведомственных Минобороны, и НВС. Левитс заявил, что СНБ ожидает от правоохранительных органов быстрых и эффективных действий по выяснению и привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения закона.
"Латвийский народ может положиться на своих солдат и земессаргов. Их профессионализм и патриотизм находятся на высоком уровне. Халатность или недобросовестность отдельных лиц не должны бросать тень на все вооруженные силы. В то время, как происходит увеличение бюджета и укрепление боевых мощностей НВС, каждый член общества должен быть уверен, что деньги вкладываются правильно и эффективно", - подчеркнул президент, добавив, что СНБ продолжит мониторинг этого вопроса.
Как сообщалось, зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ в декабре прошлого года получила договор на поставку продовольствия для Национальных вооруженных сил в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро. Ранее Мурниеце подтвердила, что сумма запланированного договора совершенно не соответствует суммам, заложенным в бюджете НВС.
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