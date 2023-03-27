Левитс попросил провести ревизию системы закупок Минобороны и армии

После заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Левитс обратил внимание на то, что на нескольких заседаниях в этом году СНБ рассматривал вопрос о закупке централизованного продовольственного снабжения для нужд НВС.

Заслушав и оценив доклады руководства Минобороны, НВС, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Службы военной разведки и безопасности и прокуратуры, СНБ пришел к выводу, что данный договор не соответствует заказу НВС, а также критериям для заключения таких договоров.

По словам Левитса, в ходе планирования, осуществления и контроля закупки были допущены как отдельные ошибки и нарушения нормативных актов, так и имели место системные недостатки. Президент подчеркнул, что в условиях, когда в Европе идет война и оборона и безопасность Латвии должны стоять в числе самых высоких приоритетов, такая ситуация неприемлема.