Скандальная закупка продуктов для армии: комментарий главы предприятия Zītari LZ

В настоящее время право на защиту имеют четыре фигуранта уголовного дела - два члена закупочной комиссии, представитель компании и советник бывшего министра обороны Артиса Пабрикса. Ни один человек не был освобожден под залог в этом уголовном процессе.

В то же время глава закупочной комиссии, бывший член Национального объединения Эрик Эзериньш и некий чиновник NBS отстранены от работы в оборонном ведомстве. Неизвестно, фигурируют ли эти два чиновника как члены комиссии в уголовном производстве, расследуемом KNAB.

Минобороны в связи с закупкой на сумму 220 млн евро начало служебную проверку.

По данным Firmas.lv, предприятие Zītari LZ существует 31 год и в настоящее время принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Истинным его бенефициаром является Зелтиня, которая также занимает должность председателя правления. Согласно базе данных KNAB, в мае прошлого года Супе пожертвовал партии "Для развития Латвии" 2500 евро, а годом ранее - 2000 евро. В 2015 и 2017 годах она пожертвовала в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

В 2021 году оборот Zītari LZ составил 562 498 евро, прибыль - 141 546 евро. Годом ранее оборот составил 797 051 евро, компания работала с убытком в размере 62 399 евро. В 2019 году оборот составил 3 400 068 евро, а прибыль - 31 800 евро, а в 2018 году оборот составил 2 314 098 евро, а прибыль - 160 985 евро. В предыдущие годы оборот компании также превышал два миллиона евро.

У предприятия имеются четыре столовые в Талси и Риге, бистро в Рое и еще несколько заведений общепита. Предприятие в основном оказывает услуги общепита предприятию Rīgas satiksme и еще ряду юридических и физических лиц. По информации Firmas.lv, у предприятия девять транспортных средств - четыре легковых, четыре грузовика и один прицеп.

Договор с Zītari LZ предусматривает создание системы логистики, объединяющей ряд производителей продуктов питания и торговые предприятия для обеспечения поставок продовольствия всем подразделениям NBS на всей территории Латвии. Согласно договору, предприятие должно обеспечить необходимые запасы продовольствия по запросу NBS, а также производство и доставку необходимого армии продовольствия на случай войны.