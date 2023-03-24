Во время подготовки предложения публичной закупки на оказание логистических услуг по поставке продуктов питания для армейских нужд, предприятию Zītari LZ не было известно, что планируемая сумма договора составляет до 220 миллионов евро, утверждает председатель правления Zītari LZ Лаура Зелтиня, сообщает агентство LETA.
Скандальная закупка продуктов для армии: комментарий главы предприятия Zītari LZ
В среду Министерство обороны сообщило, что договор заключен на пять лет с максимальной суммой поставок до 220 миллионов евро. После заключения договора до 21 марта Национальные вооруженные силы (НВС) перечислили Zītari LZ 194 474 евро.
Зелтиня указывает, что упомянутая информация создает неправильное представление об обстоятельствах дела. Она пояснила, что платеж НВС в размере 195 000 евро полагается не Zītari LZ, а поставщикам продуктов питания, которые и получили все эти деньги.
В свою очередь Zītari LZ полагается вознаграждение в размере 3% от ежедневных поставок питания, в которое входят расходы на администрирование, включающие в себя создание э-платформы заказов, ее содержание и предотвращение потенциальных неполноценностей, а также обучение использованию э-платформы, отбор необходимых производителей и поставщиков продуктов питания, прибыль предприятия за оказанную услугу, а также все установленные государством и самоуправлением налоги и сборы, за исключением НДС.
Согласно договору, выплата вознаграждения в размере 3% за оказанные в прошлом месяце услуги предусмотрена до 7-го числа каждого месяца. Предприятие до сих пор еще не получило установленную в договоре оплату за оказанные услуги.
"Хочу отметить, что, во время подготовки публичной закупки, Zītari LZ не было известно, что планируемая сумма договора - до 220 миллионов евро. Важно, что оплата Zītari LZ осуществляется только за фактически оказанные услуги согласно заказанному и полученному НВС объему продуктов питания", - указала Зелтиня.
Как исходит из публично доступной информации, фактические ежедневные поставки для нужд НВС в год обходятся в восемь миллионов евро. таким образом, обеспечив поставки продуктов питания для нужд НВС в размере 100%, Zītari LZ получил вознаграждение в размере 240 000 евро в год, указала Зелтиня.
Она пояснила, что сама основа договора закупки - э-платформа - находится уже в стадии завершения, в нее предприятие вложило большие средства. Что касается обвинений в том, сможет ли Zītari LZ выполнить договор с девятью своими транспортными средствами, Зелтиня указала, что в договоре нет пункта о необходимом автопарке, морозильниках или складах.
"Мы работаем как администратор при помощи этой э-платформы. Мы - как администратор между базами НВС, столовыми и латвийскими производителями и поставщиками.
На этой э-платформе каждый производитель может подать свой товар с ценой и описанием. Производители заключают договора с нами и дальше подключается оборонный рессор, у которого на этой платформе есть возможность ознакомиться с предложением и ценами. Zītari LZ только администрирует эту платформу, и мы сами товар не возим, так как поставки осуществляют сами производители, с которыми мы сотрудничаем, и таких очень много, в том числе те, кто сам принимал участие в упомянутом конкурсе", - отметила Зелтиня.
В публичном пространстве прозвучала информация о возможных планах оборонного рессора разорвать договор, однако Зелтине сложно было прокомментировать дальнейшие действия предприятия, если договор будет разорван.
"Руководимое мной предприятие основано примерно 30 лет назад, и за это время было всякое. Теперь нас публично представляют как непритязательная фирма, брошенная на разрушение. Фактически наша репутация уничтожена кампанией, созданной отдельными СМИ и публичными лицами", - считает руководитель предприятия.
У Зелтини есть своя версия по поводу лиц, которые на самом деле стоят за этой очерняющей кампанией, однако сейчас она говорить об этом не хочет. В то же время она раскритиковала отдельные медиа, которые, не углубившись в публично доступные документы договора, допустили "полуправду и выдумки".
Зелтиня также отрицает, что у нее есть связь с политиками, принимая во внимание, что в составе закупочной комиссии был советник тогдашнего министра обороны и уже бывший однопартиец нынешнего министра обороны. Владелец предприятия с этими людьми никогда не встречалась.
В целом, оценивая заключенный между государством и Zītari LZ договор, Зелтиня отметила, что это хороший проект, и от его реализации страна бы не потеряла, а только получила, так как в поставку продуктов питания вовлечены местные производители.
Как сообщалось, Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовное производство в отношении закупки, организованной Государственным оборонным центром логистики и закупок (VALIC).
В настоящее время право на защиту имеют четыре фигуранта уголовного дела - два члена закупочной комиссии, представитель компании и советник бывшего министра обороны Артиса Пабрикса. Ни один человек не был освобожден под залог в этом уголовном процессе.
В то же время глава закупочной комиссии, бывший член Национального объединения Эрик Эзериньш и некий чиновник NBS отстранены от работы в оборонном ведомстве. Неизвестно, фигурируют ли эти два чиновника как члены комиссии в уголовном производстве, расследуемом KNAB.
Минобороны в связи с закупкой на сумму 220 млн евро начало служебную проверку.
По данным Firmas.lv, предприятие Zītari LZ существует 31 год и в настоящее время принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Истинным его бенефициаром является Зелтиня, которая также занимает должность председателя правления. Согласно базе данных KNAB, в мае прошлого года Супе пожертвовал партии "Для развития Латвии" 2500 евро, а годом ранее - 2000 евро. В 2015 и 2017 годах она пожертвовала в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".
В 2021 году оборот Zītari LZ составил 562 498 евро, прибыль - 141 546 евро. Годом ранее оборот составил 797 051 евро, компания работала с убытком в размере 62 399 евро. В 2019 году оборот составил 3 400 068 евро, а прибыль - 31 800 евро, а в 2018 году оборот составил 2 314 098 евро, а прибыль - 160 985 евро. В предыдущие годы оборот компании также превышал два миллиона евро.
У предприятия имеются четыре столовые в Талси и Риге, бистро в Рое и еще несколько заведений общепита. Предприятие в основном оказывает услуги общепита предприятию Rīgas satiksme и еще ряду юридических и физических лиц. По информации Firmas.lv, у предприятия девять транспортных средств - четыре легковых, четыре грузовика и один прицеп.
Договор с Zītari LZ предусматривает создание системы логистики, объединяющей ряд производителей продуктов питания и торговые предприятия для обеспечения поставок продовольствия всем подразделениям NBS на всей территории Латвии. Согласно договору, предприятие должно обеспечить необходимые запасы продовольствия по запросу NBS, а также производство и доставку необходимого армии продовольствия на случай войны.
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