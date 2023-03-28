В Сигулде откроется магазин Lidl

Учитывая позитивное развитие Сигулды и ее окрестностей, вхождение Lidl в латвийскую столицу зимнего спорта вполне закономерно. Новый магазин, который будет расположен на Видземском шоссе 4А, органично впишется в квартал у оживленного перекрестка ул. Пулквежа Бриежа и Видземского шоссе: это излюбленное горожанами и проезжающими мимо людьми место для шопинга, отдыха и перекусов.

Запланировано, что площадь здания магазина составит более 2200 квадратных метров, из которых на торговый зал будет отведено почти 1420 квадратных метров Для благоустройства и озеленения прилегающей территории, здесь будет высажено свыше 100 саженцев деревьев и различных кустарников.

Для удобства покупателей Lidl, а также посетителей близлежащего ресторана быстрого питания и заправочной станции здесь обустроят обширную парковку, которая будет соединена с Видземским шоссе и улицей Пулквежа Бриежа.

Общая сумма инвестиций, вложенных в проект, и время открытия магазина будут оглашены после завершения строительных работ.

Предприятие розничной торговли Lidl, входящее в группу Schwarz Group с головным офисом в Неккарзульме (Германия), является одним из ведущих розничных торговцев продуктами питания в Германии и Европе. Lidl имеет более 12 000 магазинов и 200 логистических центров: компания работает в 31 стране и представлена в Азии.

SIA Lidl Latvija создано в феврале 2018 года и 7 октября 2021 года открыло свою сеть магазинов в Латвии. В настоящее время в сети Lidl Latvija работает 23 магазина в 12 городах страны.