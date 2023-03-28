В Юрмале открылся первый пакомат Omniva с солнечными панелями

Во вторник, 28 марта, в юрмальском микрорайоне Кемери открылся первый пакомат Omniva, работу которого будет обеспечивать электроэнергия, вырабатываемая установленными на нем солнечными панелями.

Планируется, что после тестового периода Omniva оборудует солнечными панелями Tet еще не менее 100 пакоматов.

По расчетам предприятия, за год солнечные панели должны выработать почти 90% энергии, необходимой для работы пакоматов, а в самые солнечные месяцы производительность солнечных панелей по отношению к потреблению электроэнергии оборудованием будет достигать 150%.

По словам руководителя Omniva в Латвии Беате Краузе-Чеботаре, стратегия компании предусматривает постепенный переход к устойчивым технологиям там, где это возможно. "Переход на солнечную энергию не только снизит позиции по затратам в среднесрочной перспективе, но и станет еще одним шагом на пути Omniva к углеродной нейтральности", - отмечает она.

Как сообщалось, оборот Omniva в прошлом году, согласно данным компании, достиг 18,4 млн евро, что на 2% больше, чем годом ранее, а прибыль сократилась в четыре раза и составила 640 000 евро.

Материнской компанией Omniva является эстонская Eesti Post.

Оборот группы Tet, согласно предварительным данным, в 2022 году составил 326,7 млн евро, что на 29% больше, чем в 2021 году.

Tet принадлежит государству в лице SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (51%) и дочерней компании шведской телекоммуникационной компании Telia Company - Tilts Communications (49%). Tet также владеет 23% предприятия Latvijas mobilais telefons.