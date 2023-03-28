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С апреля повысится зарплата работников медицинских учреждений

rus.tvnet.lv/LETA
С апреля повысится зарплата работников медицинских учреждений
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Семейный врач. Иллюстративное фото
Семейный врач. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Правительство во вторник постановило, что с 1 апреля будет повышена заработная плата работников медицинских учреждений, на что в текущем году будет выделено дополнительно 41,5 млн евро.

Министерство здравоохранения сообщило, что средняя заработная плата в тарифе на оплачиваемые государством медицинские услуги для врачей и функциональных специалистов увеличится до 2083 евро в месяц (на 6,11%), для лиц, осуществляющих уход за больными - до 1303 евро в месяц (на 10,14%), а для поддерживающего персонала - до 865 евро (рост на 16,11%).

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