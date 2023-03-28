С апреля повысится зарплата работников медицинских учреждений

Министерство здравоохранения сообщило, что средняя заработная плата в тарифе на оплачиваемые государством медицинские услуги для врачей и функциональных специалистов увеличится до 2083 евро в месяц (на 6,11%), для лиц, осуществляющих уход за больными - до 1303 евро в месяц (на 10,14%), а для поддерживающего персонала - до 865 евро (рост на 16,11%).