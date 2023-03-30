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В Ригу - бесплатно! Жителей Юрмалы хотят избавить от платы за проезд в поездах

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В Ригу - бесплатно! Жителей Юрмалы хотят избавить от платы за проезд в поездах
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Электричка на станции Дубулты. Иллюстративное фото
Электричка на станции Дубулты. Иллюстративное фото Фото: Rebeka Žeire/LETA

Депутаты Юрмальской думы приняли решение о заключении с предприятием Pasažieru vilciens договора об адаптации технических решений информационных систем, чтобы задекларированные в Юрмале жители могли пользоваться железнодорожным сообщением по маршруту Рига - Кемери бесплатно.

На адаптацию системы Pasažieru vilciens планирует объявить конкурс, в данный момент планируется, что расходы на это составят 30-35 тысяч евро.

Планируется, что расходы на поездку будет покрывать Юрмальская дума. Тариф, или расходы на одну поездку, в размере 1,153 евро, не считая PVN, Юрмальская дума утвердила 27 мая 2022 года на заседании совета по общественном транспорту. Как пояснила на заседании глава управления городского развития Гундега Осе, в год эти поездки могут обойтись думе примерно в 1,2-1,6 миллиона евро.

После введения системы отдел городского развития Юрмалы планирует приспособить расписание городских автобусов к расписанию поездов. Планируется, что это изменит привычки людей, которые начнут чаще выбирать более дружественный окружающей среде общественный транспорт.

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