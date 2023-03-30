В Ригу - бесплатно! Жителей Юрмалы хотят избавить от платы за проезд в поездах

На адаптацию системы Pasažieru vilciens планирует объявить конкурс, в данный момент планируется, что расходы на это составят 30-35 тысяч евро.

Планируется, что расходы на поездку будет покрывать Юрмальская дума. Тариф, или расходы на одну поездку, в размере 1,153 евро, не считая PVN, Юрмальская дума утвердила 27 мая 2022 года на заседании совета по общественном транспорту. Как пояснила на заседании глава управления городского развития Гундега Осе, в год эти поездки могут обойтись думе примерно в 1,2-1,6 миллиона евро.

После введения системы отдел городского развития Юрмалы планирует приспособить расписание городских автобусов к расписанию поездов. Планируется, что это изменит привычки людей, которые начнут чаще выбирать более дружественный окружающей среде общественный транспорт.