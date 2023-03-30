Эпопея с домом на улице Стурманю: принято решение о ремонте, деньгами поможет дума

Согласно проекту, в здании планируется провести работы по укреплению конструкций панелей крыши всего кровельного покрытия, что включает в себя оба подъезда, а не только поврежденную часть, как было запланировано изначально. Кроме того, будут укреплены конструкции в квартире, находящейся непосредственно под обвалившейся панелью.

"Это неординарная ситуация, которая не должна происходить ни в одном доме, поэтому всем владельцам квартир особенно важно оценить возможность комплексно реновировать свою недвижимость и принять своевременное решение в пользу какой-либо из доступных программ поддержки. В данный момент поддержка для реновации домов есть как на государственном, так и на муниципальном уровне. Доступны различные возможности софинансирования, которые можно использовать как во время комплексной реновации здания, так и во время проведения локальных ремонтов, а также можно значительно сэкономить средства, осуществив мероприятия по энергоэффективности. Только в сотрудничестве с клиентами и управляющей компанией возможно содержать здания в долгосрочной перспективе", - указал член правления RNP Берхард Малиновскис.

Был проведен ценовой опрос по поводу ремонтных работ, чтобы укрепить все покрытие крыши здания, однако отзывчивость со стороны строителей была низкой. Были получены предложения с неоправданно высокими расходами, отмечает RNP. В целом в ходе ценового опроса были опрошены 14 строительных предприятий, однако только три из них отозвались на предложение, а предложенные цены отличались даже в три раза - например, было получено предложение, в котором сумма превышает 165 000 евро без PVN.

В данный момент утверждено предложение, которое предусматривает, что укрепление панелей крыши и укреплений конструкций в квартире под поврежденной панелью предварительно обойдется в 47 000 евро без PVN, из которых часть будет покрыта из накоплений дома, а часть планируется привлечь из программы поддержки Рижской думы.

Заявки на программу можно подавать до 9 мая этого года.

Как сообщалось, в конце ноября от жилого дома по улице Стурманю 3, в Болдерае оторвалась и провалилась на чердак кровельная панель, в результате чего были эвакуированы жильцы одного из подъездов дома, в котором находятся 15 квартир.