Во многих краях и городах Латвии снижаются тарифы на отопление. Где и на сколько?

В Даугавпилсе тариф на теплоснабжение снизится на 8% до 132,64 евро за мегаватт-час, а плата с господдержкой составит 100,32 евро за мегаватт-час.

В Елгаве тариф на тепловую энергию снизится на 3,5% до 87,73 евро за мегаватт-час, а с государственной поддержкой составит 77,87 евро за мегаватт-час.

В Саласпилсе и Саулкалне тариф на тепло составит 78,53 евро за мегаватт-час, что на 6,6% меньше прежнего, а плата за теплоснабжение с господдержкой составит 73,27 евро за мегаватт-час.

В Икшкиле с 1 апреля тариф на тепло снизится на 34,7% до 128,31 евро за мегаватт-час, а с государственной поддержкой составит 98,16 евро за мегаватт-час.

В Айзкраукле тариф будет на 17,2% ниже и составит 102,11 евро за мегаватт-час, с господдержкой - 85,06 евро за мегаватт-час.

В Салдусе, Эзере и Пампали тариф с 1 апреля будет ниже на 8,4% - 131,41 евро за мегаватт-час, с государственной поддержкой - 99,71 евро за мегаватт-час.

С 1 апреля для потребителей Олайне, Паролайне, Яунолайне и Стуниши тариф на тепловую энергию снижен на 12% до 110,58 евро за мегаватт-час, с господдержкой - 89,29 евро за мегаватт-час.

В апреле тарифы на отопление снизятся также в нескольких населенных пунктах Вентспилсского края. В Угале тариф снизится на 13% до 101,63 евро за мегаватт-час, в Блазме - на 12,7% до 109,01 евро за мегаватт-час, в Усме - на 13,1% до 108,58 евро за мегаватт-час. За часть тарифа, превышающую установленный государством порог, потребители также получат господдержку.

Для тарифов на теплоснабжение до 150 за мегаватт-час государство компенсирует 50% части тарифа, превышающей порог 68 евро за мегаватт-час, а для части тарифа выше 150 евро за мегаватт-час - 90%.