ГЛАВНОЕ ЗА 1 АПРЕЛЯ ⟩ Росликов о Гревцовой, снижение тарифов и платный въезд в Юрмалу

Дональд Трамп станет первым экс-президентом США, которому в рамках судебного разбирательства будут официально предъявлены обвинения по уголовному делу, со всеми вытекающими последствиями: у Трампа снимут отпечатки пальцев, сфотографируют в профиль и анфас, и он официально получит статус подсудимого.

В пятницу, 31 марта, торговые центры польского города Сувалки были забиты литовцами. Перед пасхальными выходными жители Литвы отправились в Польшу, чтобы закупиться подешевле. Литовцы подсчитали, что некоторые продукты питания стоят вполовину дешевле, они также утверждают, что многие сильно экономят, покупая в Польше лекарства, детские подгузники и алкоголь, сообщает портал 15min.lt.

Дислоцированная в Украине военнослужащая российской армии утверждает, что российские командиры высокого ранга использовали женщин-медиков своей армии в качестве секс-рабынь и наказывали тех, кто не хотел сотрудничать, сообщает Insider.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что может себе представить Россию за столом переговоров, чтобы зафиксировать завершение войны, только в случае, если российская армия добровольно уйдет с территории Украины.

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