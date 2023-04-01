ГЛАВНОЕ ЗА 1 АПРЕЛЯ ⟩ Росликов о Гревцовой, снижение тарифов и платный въезд в Юрмалу

Наступил второй месяц весны, но погода все еще не радует жителей Латвии. А между тем, RUS TVNET расскажет о самом главном, что произошло за субботу, 1 апреля.
Новости Латвии:
"Самое главное - это внутренний мир". И лидер "Стабильности!" Алексей Росликов может оценить его за 15-20 минут общения. Такие критерии прозвучали из уст политика в ответ на вопрос, как проходил отбор членов его партии. Рассказал он и о том, кто, по его мнению, солгал Центральной избирательной комиссии (CVK) об образовании Глории Гревцовой, баллотировавшейся в Сейм от списка "Стабильности!".
С сегодняшнего дня с автомобилистов вновь взимается плата в размере 2 евро за въезд в Юрмалу, сообщили агентству LETA в Юрмальской городской думе.
С сегодняшнего дня во многих краях и городах Латвии снижаются тарифы на отопление, сообщили в Комиссии по регулированию общественных услуг.
В пятницу в Екабпилсе из Даугавы вытащили тело погибшего человека, сообщает Пожарно-спасательная служба (VUGD).
За рубежом:
Агрессивная, враждебная соседям, тоталитарная, пренебрегающая правами человека, изоляционистская и гомофобная - такова Россия в глазах западного мира. Однако кремлевские пропагандисты предлагают своей публике совершенно иной взгляд на Россию. Причем в этом видении переплетается и то, что идеологи хотят донести до населения, и ссылки на мировосприятие значительной части общества.
Дональд Трамп станет первым экс-президентом США, которому в рамках судебного разбирательства будут официально предъявлены обвинения по уголовному делу, со всеми вытекающими последствиями: у Трампа снимут отпечатки пальцев, сфотографируют в профиль и анфас, и он официально получит статус подсудимого.
В пятницу, 31 марта, торговые центры польского города Сувалки были забиты литовцами. Перед пасхальными выходными жители Литвы отправились в Польшу, чтобы закупиться подешевле. Литовцы подсчитали, что некоторые продукты питания стоят вполовину дешевле, они также утверждают, что многие сильно экономят, покупая в Польше лекарства, детские подгузники и алкоголь, сообщает портал 15min.lt.
Дислоцированная в Украине военнослужащая российской армии утверждает, что российские командиры высокого ранга использовали женщин-медиков своей армии в качестве секс-рабынь и наказывали тех, кто не хотел сотрудничать, сообщает Insider.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что может себе представить Россию за столом переговоров, чтобы зафиксировать завершение войны, только в случае, если российская армия добровольно уйдет с территории Украины.
Интересное чтиво:
В наши дни неудивительно, что люди всех возрастов ищут свою вторую половинку в интернете. В популярном приложении для знакомств Tinder тысячи пользователей ищут любовь, секс, а другие - просто приключений или общения. Однако если вы 30-40-летняя женщина и ищите серьезных отношений с мужчиной своего возраста (35-45 лет), вас, возможно, ждет настоящая мыльная опера - те, кто был только на одном или нескольких свиданиях и встретил свою вторую половинку, могут смело хлопнуть себя по плечу, но точно так же по плечу стоит хлопнуть женщин, которых в этом приложении успели удивить разные типажи мужчин.
Платон Буравицкий - современный латвийский композитор. Он работает в области академического авангарда, который успешно, а порой и по-новаторски соединяет с электронной музыкой. В своих работах он часто бросает вызов мейнстриму, получая критику и восхищение одновременно. К примеру, Айнарс Миелавс однажды довольно резко высказался о нем. "Композитор - от слова "компост". Ему надо лопату в руки и канавы копать", - с улыбкой вспоминает Буравицкий.
Издание L’Equipe опубликовало рейтинг футбольных тренеров с самыми высокими зарплатами.
Ждать, пока аккумулятор телефона полностью зарядится и после этого - полностью разрядится, нельзя ни в коем случае. Это только быстрее изнашивает аккумулятор и снижает его производительность, пишет Android Authority.
В центре Пярну на улице Лийва появилось настоящее крысиное гнездо. Как только заходит солнце, первая крыса высовывает нос из норы, вдыхает свежий воздух, убеждается, что поблизости нет хищников, и вылезает наружу. Эта новость вызвала интерес у местных жителей, которые приходят посмотреть на крысиное гнездо. Кто приходит один, кто - всей семьей. Кто на машине, кто пешком. Несколько машин проезжают мимо дома со скоростью пешеходов, люди с любопытством высовываются из окон, пишет Rus.Postimees.
Ученые подсчитали, что у 2050 году рост населения Земли может замедлиться, после чего начнется падение популяции, в частности, до конца века число жителей планеты может снизиться до шести миллиардов.
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