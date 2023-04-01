Цены на топливо в Риге выросли

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самым дешевым оно было в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге на ул. Краста цена бензина 95-й марки выросла на 5,8% до 1,644 евро за литр, а дизтопливо подорожало на 5,9% до 1,624 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки не изменилась - 1,539 евро за литр, а дизтопливо подорожало на 0,7% до 1,509 евро за литр.

На АЗС Circle K в Таллине 95-й бензин, как и неделей ранее, стоил 1,689 евро за литр, а дизтопливо подорожало на 0,7% до 1,509 евро за литр.

Цена автогаза в Риге увеличилась на 6,7% до 0,795 евро за литр, в Таллине - на 1,4% до 0,7 евро за литр, а Вильнюсе цена автогаза не изменились - 0,622 евро за литр.