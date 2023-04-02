Свежеиспеченные булочки и хлеб в течение получаса: Bolt открыл в Риге онлайн-пекарню

Услуга доступна ежедневно с 9 часов утра.

Значительную поддержку в открытии онлайн-пекарня оказало предприятие Latvijas maiznieks, которое не только помогло оборудовать пекарню Bolt Market с профессиональными печами и обучить сотрудников готовить и печь булочки, но и обеспечило виртуальную пекарню самими продуктами.

Продукция изготавливается на месте в магазине, а не готовится заранее и после этого замораживается, как это практикуют отдельные сети супермаркетов.

Bolt Market - бизнес-направление европейской платформы Bolt. Клиенты могут заказать продукты питания онлайн при помощи приложения Bolt Food, в свою очередь заказы комплектуются на складах и в центрах доставки, чтобы обеспечить быструю и удобную доставку продуктов, даже в течение 30 минут. В данный момент Bolt Market в Латвии доступен не только для рижан, но и для жителей Елгавы.