Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт сократят добычу нефти. Цены поползли вверх

Добыча нефти сократится в общей сложности на 772 тысячи баррелей в сутки. Саудовская Аравия обязалась сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки.

Ограничение будет действовать с мая до конца года.

Ирак также объявил о сокращении добычи нефти на 211 тысяч баррелей в сутки с 1 мая до конца года, а Алжир принял решение сократить добычу на 48 тысяч баррелей в сутки.

Сокращения последовали за решением Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки в октябре.

В результате цена нефти на мировых рынках начала расти. В начале торгов в понедельник цена барреля марки Brent поднялась более чем на 5 долларов, или на 7%, превысив отметку 85 долларов.