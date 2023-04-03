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Расследование: ввозить в ЕС древесину из России помогает и бизнесмен из Даугавпилса

Šarūnas Černiauskas Inese Liepiņa rus.tvnet.lv
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Древесные гранулы. Иллюстративное фото
Древесные гранулы. Иллюстративное фото Фото: LETA

Чтобы обойти санкции ЕС, наложенные на режимы Лукашенко и Путина, древесина ввозится в Европу по поддельным кыргызско-казахстанским сертификатам. В продолжение международного журналистского расследования, в котором также участвует Re:Baltica, выяснилось, что к этим схемам причастна польская компания, владельцем которой является бизнесмен из Даугавпилса.

Схема проста - на древесину из подсанкционных стран выдаются поддельные сертификаты, показывающие, что она из Кыргызстана или Казахстана. О нескольких компаниях, практикующих это, мы писали в этой публикации. Тогда же мы рассказали и о литовском бизнесмене Саулюсе Гирчисе, который, не зная, что общается с прессой, откровенно сообщил, что продаваемые им кыргызские гранулы на самом деле произведены в Беларуси. После того, как эта информация была опубликована и Гирчису стали задавать вопросы другие СМИ, он в интервью Литовскому радио рассказал, у кого именно покупал древесину. "Кыргызские" гранулы ему поставила польская компания PLRBL.

Имеющиеся в нашем распоряжении документы это подтверждают, более того, из них видно, что PLRBL выступает в качестве посредника - гранулы поступают от зарегистрированной в Бишкеке компании Admit, о схеме обхода санкций которой мы писали ранее.

PLRBL

PLRBL работает в Польше с 2019 года. Официально она занимается строительством и помогает оформить разрешения на работу и другие документы для рабочих из Украины и Беларуси. Владельцем компании является даугавпилчанин Сергей Азубин, которому также принадлежит несколько компаний в Латвии.

Фото: Re:baltica

Чтобы понять, действительно ли можно купить белорусскую древесину у PLRBL, партнеры Re:Baltica из польского СМИ Frontstory представились бизнесменами, которым не хватает рабочих рук, и обратились за помощью.

В Варшаве их встретил генеральный директор компании Виталий Лесик. Он заверил, что может предоставить таких хороших работников, которые даже пивную бутылку смогут открыть экскаватором. Уже в конце беседы журналисты упомянули, что у них есть клиент, который хотел бы купить белорусские гранулы, прослышав, что компания Виталия также работает в этой сфере. "Мы можем вам помочь", - подтвердил он, сказав, что они партнеры, которые обеспечат все документы, чтобы санкционный продукт мог быть импортирован в ЕС. Подробностей Лесик якобы не знал, потому что этими вопросами занимается его коллега Олег из Беларуси.

Работник знает, владелец - нет

После встречи с Виталием журналисты как со скупщиком гранул связались с Олегом. Он подтвердил, что занимается поставкой гранул, но обсуждать детали по телефону отказался, предложив встретиться в Беларуси. "Я работаю только с надежными людьми, мне нужно сначала узнать больше о вашей компании", - сказал он.

Принимая во внимание, что два сотрудника PLRBL уже подтвердили, что могут помочь с доставкой древесины, а один - что она из Беларуси, мы обратились к Азубину. Причастность к нарушению санкций он отрицал: "В PLRBL, как и во всех других моих компаниях, мы разработали все антисанкционные планы". На вопрос, абсолютно ли он уверен, что белорусские гранулы не поставлялись через его компанию, Азубин ответил: "Я уверен, что в этом мире может случиться всякое". При этом он подчеркнул, что таможня тоже все проверяет и в случае нарушения санкций он уже был бы в черном списке.

Латвийская таможня ловит все больше нарушителей

 

Еще в декабре прошлого года латвийская таможня заявила Re:Baltica, что из-за недостаточно четких документов о происхождении только трем казахстанским и кыргызским грузам не удалось пересечь границу между Латвией и Россией. Однако количество пойманных нарушителей санкций значительно увеличилось - к середине марта по подозрению в нарушении санкций таможня задержала 56 грузов.

Однако статистика не показывает, что импорт древесины из этих стран в последние месяцы значительно увеличился, что говорит о том, что таможня стала более тщательно контролировать конкретные грузы. Служба госдоходов никак это не комментирует, заявляя лишь, что следит за тенденциями и что информация об организации контроля ограничена. Из информации, предоставленной таможней, также можно наблюдать новую тенденцию - Россия пытается ввезти в Латвию санкционную древесину также под видом товара турецкого происхождения. Правда, данные ЦСУ показывают, что объемы пока небольшие - в январе из Турции древесины было ввезено на сумму менее 97 тысяч евро, а экспорт туда - значительно выше.

Примеры того, как Латвия пытается импортировать подсанкционную древесину. Пиломатериал был заявлен как товар из Турции, но таможня обнаружила на упаковках наклейки с названием российской компании. В другом случае товар был заявлен как происходящий из Казахстана, но документов, подтверждающих это, не было.
Примеры того, как Латвия пытается импортировать подсанкционную древесину. Пиломатериал был заявлен как товар из Турции, но таможня обнаружила на упаковках наклейки с названием российской компании. В другом случае товар был заявлен как происходящий из Казахстана, но документов, подтверждающих это, не было. Фото: VID

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