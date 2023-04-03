Расследование: ввозить в ЕС древесину из России помогает и бизнесмен из Даугавпилса

Фото: Re:baltica

Чтобы понять, действительно ли можно купить белорусскую древесину у PLRBL, партнеры Re:Baltica из польского СМИ Frontstory представились бизнесменами, которым не хватает рабочих рук, и обратились за помощью.

В Варшаве их встретил генеральный директор компании Виталий Лесик. Он заверил, что может предоставить таких хороших работников, которые даже пивную бутылку смогут открыть экскаватором. Уже в конце беседы журналисты упомянули, что у них есть клиент, который хотел бы купить белорусские гранулы, прослышав, что компания Виталия также работает в этой сфере. "Мы можем вам помочь", - подтвердил он, сказав, что они партнеры, которые обеспечат все документы, чтобы санкционный продукт мог быть импортирован в ЕС. Подробностей Лесик якобы не знал, потому что этими вопросами занимается его коллега Олег из Беларуси.

Работник знает, владелец - нет

После встречи с Виталием журналисты как со скупщиком гранул связались с Олегом. Он подтвердил, что занимается поставкой гранул, но обсуждать детали по телефону отказался, предложив встретиться в Беларуси. "Я работаю только с надежными людьми, мне нужно сначала узнать больше о вашей компании", - сказал он.