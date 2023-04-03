Расследование: ввозить в ЕС древесину из России помогает и бизнесмен из Даугавпилса

Чтобы обойти санкции ЕС, наложенные на режимы Лукашенко и Путина, древесина ввозится в Европу по поддельным кыргызско-казахстанским сертификатам. В продолжение международного журналистского расследования, в котором также участвует Re:Baltica, выяснилось, что к этим схемам причастна польская компания, владельцем которой является бизнесмен из Даугавпилса.
Схема проста - на древесину из подсанкционных стран выдаются поддельные сертификаты, показывающие, что она из Кыргызстана или Казахстана. О нескольких компаниях, практикующих это, мы писали в этой публикации. Тогда же мы рассказали и о литовском бизнесмене Саулюсе Гирчисе, который, не зная, что общается с прессой, откровенно сообщил, что продаваемые им кыргызские гранулы на самом деле произведены в Беларуси. После того, как эта информация была опубликована и Гирчису стали задавать вопросы другие СМИ, он в интервью Литовскому радио рассказал, у кого именно покупал древесину. "Кыргызские" гранулы ему поставила польская компания PLRBL.
Имеющиеся в нашем распоряжении документы это подтверждают, более того, из них видно, что PLRBL выступает в качестве посредника - гранулы поступают от зарегистрированной в Бишкеке компании Admit, о схеме обхода санкций которой мы писали ранее.
PLRBL
PLRBL работает в Польше с 2019 года. Официально она занимается строительством и помогает оформить разрешения на работу и другие документы для рабочих из Украины и Беларуси. Владельцем компании является даугавпилчанин Сергей Азубин, которому также принадлежит несколько компаний в Латвии.
Чтобы понять, действительно ли можно купить белорусскую древесину у PLRBL, партнеры Re:Baltica из польского СМИ Frontstory представились бизнесменами, которым не хватает рабочих рук, и обратились за помощью.
В Варшаве их встретил генеральный директор компании Виталий Лесик. Он заверил, что может предоставить таких хороших работников, которые даже пивную бутылку смогут открыть экскаватором. Уже в конце беседы журналисты упомянули, что у них есть клиент, который хотел бы купить белорусские гранулы, прослышав, что компания Виталия также работает в этой сфере. "Мы можем вам помочь", - подтвердил он, сказав, что они партнеры, которые обеспечат все документы, чтобы санкционный продукт мог быть импортирован в ЕС. Подробностей Лесик якобы не знал, потому что этими вопросами занимается его коллега Олег из Беларуси.
Работник знает, владелец - нет
После встречи с Виталием журналисты как со скупщиком гранул связались с Олегом. Он подтвердил, что занимается поставкой гранул, но обсуждать детали по телефону отказался, предложив встретиться в Беларуси. "Я работаю только с надежными людьми, мне нужно сначала узнать больше о вашей компании", - сказал он.
Принимая во внимание, что два сотрудника PLRBL уже подтвердили, что могут помочь с доставкой древесины, а один - что она из Беларуси, мы обратились к Азубину. Причастность к нарушению санкций он отрицал: "В PLRBL, как и во всех других моих компаниях, мы разработали все антисанкционные планы". На вопрос, абсолютно ли он уверен, что белорусские гранулы не поставлялись через его компанию, Азубин ответил: "Я уверен, что в этом мире может случиться всякое". При этом он подчеркнул, что таможня тоже все проверяет и в случае нарушения санкций он уже был бы в черном списке.
Латвийская таможня ловит все больше нарушителей
Еще в декабре прошлого года латвийская таможня заявила Re:Baltica, что из-за недостаточно четких документов о происхождении только трем казахстанским и кыргызским грузам не удалось пересечь границу между Латвией и Россией. Однако количество пойманных нарушителей санкций значительно увеличилось - к середине марта по подозрению в нарушении санкций таможня задержала 56 грузов.
Однако статистика не показывает, что импорт древесины из этих стран в последние месяцы значительно увеличился, что говорит о том, что таможня стала более тщательно контролировать конкретные грузы. Служба госдоходов никак это не комментирует, заявляя лишь, что следит за тенденциями и что информация об организации контроля ограничена. Из информации, предоставленной таможней, также можно наблюдать новую тенденцию - Россия пытается ввезти в Латвию санкционную древесину также под видом товара турецкого происхождения. Правда, данные ЦСУ показывают, что объемы пока небольшие - в январе из Турции древесины было ввезено на сумму менее 97 тысяч евро, а экспорт туда - значительно выше.
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