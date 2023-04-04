Latvijas gāze объявит новую цену на газ, она может быть на 20-40% ниже

Как сообщили агентству LETA в Latvijas gāze , с 1 мая 2023 года, когда рынок природного газа будет полностью открыт, Latvijas gāze продолжит обеспечивать клиентов газом по рыночной цене в рамках универсального услуги.

По словам председатель правления предприятия Айгара Калвитиса, в настоящее время у Latvijas gāze более 360 000 клиентов-домохозяйств, а предложение универсальной услуги разработано в соответствии с новыми правилами Кабинета министров. Ожидается, что клиентам не придется перезаключать договоры, а цена на природный газ будет зафиксирована на полгода.

"Что мы можем сказать нашим клиентам прямо сейчас, так это то, что цена на природный газ в рамках универсальной услуги будет ниже - на 20%-40%

в зависимости от группы пользователей, по сравнению с нынешним регулируемым тарифом. После стремительного роста цен на природный газ в августе прошлого года первые три месяца этого года ознаменовались более благоприятной рыночной ситуацией и значительным падением цен. В данный момент мы можем закупать природный газ дешевле, его цена на западноевропейской бирже упала до довоенной цены, на что повлияло снижение потребления природного газа по мере приближения летнего сезона и гораздо большие, чем ожидалось, запасы природного газа в Европе", - сказал Калвитис.