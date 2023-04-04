Latvijas gāze объявит новую цену на газ, она может быть на 20-40% ниже

Latvijas gāze в ближайшие дни объявит цену на универсальную услугу поставок природного газа для домохозяйств, которая вступит в силу с мая. Предполагается, что цена на природный газ будет на 20-40% ниже, чем сейчас.
Как сообщили агентству LETA в Latvijas gāze, с 1 мая 2023 года, когда рынок природного газа будет полностью открыт, Latvijas gāze продолжит обеспечивать клиентов газом по рыночной цене в рамках универсального услуги.
По словам председатель правления предприятия Айгара Калвитиса, в настоящее время у Latvijas gāze более 360 000 клиентов-домохозяйств, а предложение универсальной услуги разработано в соответствии с новыми правилами Кабинета министров. Ожидается, что клиентам не придется перезаключать договоры, а цена на природный газ будет зафиксирована на полгода.
"Что мы можем сказать нашим клиентам прямо сейчас, так это то, что цена на природный газ в рамках универсальной услуги будет ниже - на 20%-40%
в зависимости от группы пользователей, по сравнению с нынешним регулируемым тарифом. После стремительного роста цен на природный газ в августе прошлого года первые три месяца этого года ознаменовались более благоприятной рыночной ситуацией и значительным падением цен. В данный момент мы можем закупать природный газ дешевле, его цена на западноевропейской бирже упала до довоенной цены, на что повлияло снижение потребления природного газа по мере приближения летнего сезона и гораздо большие, чем ожидалось, запасы природного газа в Европе", - сказал Калвитис.
В компании также заявляют, что, если клиенты останутся с Latvijas gāze, им не нужно будет перезаключать договор.
Также в компании отмечают, что и после 1 мая общая плата за природный газ, как и до сих пор, будет складываться из пяти составляющих - цена природного газа, плата за передачу, плата за распределение, акцизный налог и налог на добавленную стоимость, и цена на природный газ будет единственной составляющей, которая отличается у разных торговцев.
Как сообщалось, рынок природного газа для населения будет полностью открыт 1 мая, и публичного торговца, предлагающего услугу по регулируемой цене, больше не будет.
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