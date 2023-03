Из совета и правления Gaso будут исключены несколько членов. Что случилось?

Оператор системы газоснабжения AS Gaso

В целях обеспечения требований действующего санкционного регулирования Совета Европы Регистр предприятий (РП) принял решение внести изменения в коммерческий регистр, с 27 марта освободив от занимаемой должности несколько членов совета AS Gaso и члена правления Антона Бубенова, говорится в сообщении AS Latvijas gāze, являющегося материнской компанией AS Gaso, фондовой бирже Nasdaq Riga.