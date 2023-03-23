В целях обеспечения требований действующего санкционного регулирования Совета Европы Регистр предприятий (РП) принял решение внести изменения в коммерческий регистр, с 27 марта освободив от занимаемой должности несколько членов совета AS Gaso и члена правления Антона Бубенова, говорится в сообщении AS Latvijas gāze, являющегося материнской компанией AS Gaso, фондовой бирже Nasdaq Riga.
Из совета и правления Gaso будут исключены несколько членов. Что случилось?
Указанное решение принято для обеспечения требований действующего санкционного регламента, вступившего в силу 25 февраля 2023 года, в отношении ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине.
"Упомянутые изменения в составе совета и правления Gaso не повлияют на процесс принятия решений в повседневной работе Gaso, так как необходимый кворум как в совете, так и в правлении будет обеспечен в соответствии с уставом Gaso, говорится в сообщении Latvijas gāze.
Latvijas gāze также отмечает, что внесением указанных изменений в состав совета и правления Gaso обеспечено полное соответствие концерна Latvijas gāze действующему санкционному регулированию.
Как сообщалось, Latvijas gāze в конце февраля объявил, что обязуется до 27 марта предпринять все действия для обеспечения необходимых изменений в структуре управления Gaso. В компании указали, что 25 февраля этого года вступило в силу постановление Совета Европы об ограничительных мерах, связанных с действиями России, которые дестабилизируют ситуацию в Украине. Согласно постановлению, с 27 марта 2023 года гражданам Российской Федерации или физическим лицам, находящимся в России, запрещается занимать должности в структурах управления критическими инфраструктурами, европейскими критическими инфраструктурами и владельцами или операторами критически важных подразделений.
Gaso, являющееся дочерним предприятием Latvijas gāze, - важное для национальной безопасности капитальное общество, которому принадлежит важнейшая инфраструктура - газораспределительная сеть. В соответствии с вышеизложенным, а также требованиями международного и латвийского санкционного законодательства, Latvijas gāze обязалось предпринять все действия для обеспечения необходимых изменений в структуре управления Gaso в соответствии с требованиями.
Gaso является единственным оператором системы распределения природного газа в Латвии. Компания начала свою деятельность в декабре 2017 года, а ее единственным владельцем является Latvijas gāze.
Крупнейшими акционерами Latvijas gāze являются "Газпром" (34%), Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и SIA Itera Latvija (16%).
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