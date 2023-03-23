Из совета и правления Gaso будут исключены несколько членов. Что случилось?

Указанное решение принято для обеспечения требований действующего санкционного регламента, вступившего в силу 25 февраля 2023 года, в отношении ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине.

"Упомянутые изменения в составе совета и правления Gaso не повлияют на процесс принятия решений в повседневной работе Gaso, так как необходимый кворум как в совете, так и в правлении будет обеспечен в соответствии с уставом Gaso, говорится в сообщении Latvijas gāze.

Latvijas gāze также отмечает, что внесением указанных изменений в состав совета и правления Gaso обеспечено полное соответствие концерна Latvijas gāze действующему санкционному регулированию.