Компания миллиардера Брэнсона ищет защиты от кредиторов в суде

Компания подала иск в суд по делам о банкротстве округа Делавэр. Правовая защита от кредиторов необходима для того, чтобы Virgin Orbit смогла найти покупателя на компанию.

Virgin Orbit на прошлой неделе уже объявила, что сократит 85% или 675 рабочих мест, и приостановит работу. Инвестиционная компания Брэнсона Virgin Investments в последние недели вложила в Virgin Orbit около 43 миллионов долларов для финансирования расходов, связанных с ликвидацией рабочих мест. В свою очередь, в целом бизнесмен и Virgin Group вложили в компанию более миллиарда долларов.

Компания Virgin Orbit была основана в 2017 году. Она никогда не приносила прибыли с тех пор, как была зарегистрирована на фондовой бирже. В январе ракета компании Virgin Orbit - LauncherOne - запущенная с самолета Boeing 747, достигла космоса, но не смогла вывести на орбиту девять коммерческих спутников.

До этого LauncherOne дважды успешно выполняла заказ и доставляла спутники на орбиту.