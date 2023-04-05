Названы лучшие работодатели в Латвии

В свою очередь, титул "Рост года" был присвоен фармацевтическому предприятию Latvijas aptieka, которое впервые попало в список лучших работодателей Латвии.

Лучшим местом работы в государственном секторе был признан Рижский университет им. Страдиня, в свою очередь, титул лучшего места работы в секторе телекоммуникации и IT повторно получил Latvijas mobilais telefons.

Лучшим местом работы в финансовом секторе также был назван Swedbank, таким образом, завоевав сразу два титула.

Титул лучшего места работы в секторе транспорта и логистики сохранила компания Air Baltic Corporation, а в торговом секторе второй год подряд лидирующие позиции у Lidl Latvija.

Среди производственных предприятий сохранить позицию лидера удалось Madara Cosmetics, а в секторе международных бизнес-услуг титул лучшего места работы повторно получил Circle K Business Centre.

В этом году в опросе была введена новая категория бизнеса, определяющая лучшего работодателя в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, заменив категорию общественного питания и включив работников, работающих в сфере гостеприимства. Титул лучшего места работы в этой сфере получил Hotel Jūrmala SPA.

В опросе были определены и наиболее желанные работодатели в регионах. В Курземе титул лучшего работодателя получил производитель текстильных материалов Lauma Fabrics, в Видземе уже девятый год подряд - Cēsu alus, в Латгале - Latvijas maiznieks, а в Земгале - Dobeles dzirnavnieks.

Опрос "Топ-работодатель" проводится уже двенадцатый год, в этом году он проводился с 16 января по 28 февраля. В опросе приняли участие 15 917 респондентов по всей Латвии.