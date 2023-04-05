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Министр: страны Балтии будут экспортерами электроэнергии

rus.tvnet.lv/LETA
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Электроэнергия
Электроэнергия Фото: Каспарс Мейнертс/TVNET

В ближайшие десятилетия Литва из огромного потребителя электроэнергии превратится в ее экспортера, а страны Балтии в целом, страны Скандинавии, Франция и Испания будут иметь избыток электроэнергии, заявил литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис.

"Северные страны, в том числе страны Балтии, будут странами, у которых будет избыток электроэнергии, так же как и у Испании. У Франции тоже будет избыток электроэнергии благодаря атомной энергетике. Вся Центральная Европа в ближайшие десятилетия будет испытывать огромный дефицит и станет чистым покупателем электроэнергии", - сказал Крейвис в среду на встрече с оппозиционной фракцией "аграриев" в Сейме.

"Это дает североевропейским странам огромную возможность стать экспортерами энергоресурсов. Если мы будем аккуратно осуществлять нашу энергетическую стратегию, мы станем экспортерами электроэнергетических ресурсов", - сказал министр.

По его словам, в будущем Северное и Балтийское моря будут обеспечивать Европу до 50% электроэнергии,

а в 2040-2050 годах 20-30% экономики Литвы будет составлять экспорт электроэнергии.

По данным Litgrid, в прошлом году потребление в Литве составило 11,2 тераватт-часа электроэнергии, что на 5,4% меньше, чем в 2021 году. В то же время производство электроэнергии в прошлом году составило 4,25 тераватт-часа - на 9,4% меньше, чем годом ранее.

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