За неделю электроэнергия в Латвии подорожала на 37%

В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию за неделю выросла на 36,7% - до 88 евро за МВтч, в четвертой ценовой зоне Швеции, откуда электроэнергия поставляется в Литву по морской перемычке NordBalt, цена на электроэнергию выросла на 33% до 89 евро, в Финляндии - на 46% до 81 евро. Самый низкий рост в регионе зафиксирован в Польше - на 13,7 процента, несмотря на это, цена на электроэнергию в этой стране остается самой высокой - 123 евро за МВтч.
Цены на газ на голландской торговой точке TTF за неделю выросли на 7% до 47,3 евро за МВтч. Заполнение газохранилищ ЕС осталось на уровне 55,6%. Заполненность Инчукального газохранилища в Латвии за неделю снизилось на 0,5% до 33,5% и находится на рекордно высоком уровне. Импорт газа через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) сократился на 13,8% по сравнению с предыдущей неделей до 645 ГВтч.
Средняя цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 32,4%, природный газ в голландской точке продажи TTF подорожал на 7%, сообщило Литовское энергетическое агентство (ЛЭА).
В Литве с 31 марта по 6 апреля мегаватт-час (МВтч) электроэнергии стоил в среднем 89 евро, тогда как неделю назад цена достигала 67 евро. По данным ЛЭА, рост цен был вызван продолжающимся снижением производства в Литве: за неделю оно сократилось на 11% до 88,8 гигаватт-часов (ГВтч), что составило 38% всей необходимой электроэнергии. По сравнению с предыдущей неделей производство ветряных электростанций снизилось на 17,2%, а солнечных электростанций - на 21,2%.
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