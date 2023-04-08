За неделю электроэнергия в Латвии подорожала на 37%

В Латвии и Эстонии цена на электроэнергию за неделю выросла на 36,7% - до 88 евро за МВтч, в четвертой ценовой зоне Швеции, откуда электроэнергия поставляется в Литву по морской перемычке NordBalt, цена на электроэнергию выросла на 33% до 89 евро, в Финляндии - на 46% до 81 евро. Самый низкий рост в регионе зафиксирован в Польше - на 13,7 процента, несмотря на это, цена на электроэнергию в этой стране остается самой высокой - 123 евро за МВтч.