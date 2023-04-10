Ожидаются рекорды: во вторник потеплеет до +19

Ожидается, что на нескольких наблюдательных станциях будет побит рекорд тепла 11 апреля. Скорее всего, не будет улучшен национальный рекорд - 11 апреля 19967 года в Даугавпилсе было зарегистрировано +21,3 градуса.

Местами пойдет кратковременный дождь, во второй половине дня и вечером облачность усилится. Грозы более вероятны в северной и восточной частях страны.

Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, во время грозы порывами до 15 метров в секунду.

В Риге ожидается преимущественно солнечная погода, но возможен кратковременный дождь. При слабом или умеренном южном, юго-восточном ветре воздух прогреется до +19 градусов. Рекорд тепла 11 апреля для столицы составляет +19,2 градуса.

Галерея: Весна в Латвии