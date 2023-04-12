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Скандальная закупка: Минобороны находится в процессе расторжения договора с Zītari LZ

rus.tvnet.lv/LETA
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Военнослужащие NBS. Иллюстративное фото
Военнослужащие NBS. Иллюстративное фото Фото: Ēriks Kukutis (Aizsardzības ministrija)

Министерство обороны находится в процессе расторжения договора с ООО Zītari LZ о поставках продовольствия для Национальных вооруженных сил (НВС), сообщил в эфире программы "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В настоящее время Минобороны ищет лучшее с юридической точки зрения решение. По словам премьера, это процесс, цель которого ясна.

Как сообщалось, в декабре прошлого года зарегистрированное в Рое предприятие Zītari LZ выиграло право на поставку продуктов питания НВС в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро.

Минобороны начало проверку закупки, и предварительные результаты свидетельствуют о возможных нарушениях. Обстоятельства проведения закупки расследует также Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а должностные лица заявили, что может быть рассмотрена возможность расторжения договора с компанией.

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