Скандальная закупка: Минобороны находится в процессе расторжения договора с Zītari LZ

Министерство обороны находится в процессе расторжения договора с ООО Zītari LZ о поставках продовольствия для Национальных вооруженных сил (НВС), сообщил в эфире программы "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Кришьянис Кариньш.
В настоящее время Минобороны ищет лучшее с юридической точки зрения решение. По словам премьера, это процесс, цель которого ясна.
Как сообщалось, в декабре прошлого года зарегистрированное в Рое предприятие Zītari LZ выиграло право на поставку продуктов питания НВС в течение следующих пяти лет на сумму 220 млн евро.
Минобороны начало проверку закупки, и предварительные результаты свидетельствуют о возможных нарушениях. Обстоятельства проведения закупки расследует также Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а должностные лица заявили, что может быть рассмотрена возможность расторжения договора с компанией.
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