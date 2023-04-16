Предложение Минфина: играть в азартные игры можно будет только с 21 года

В настоящее время законом запрещено участие лиц моложе 18 лет в азартных играх, интерактивных азартных играх и интерактивных лотереях. Минфин ссылается на исследование Министерства здравоохранения двухлетней давности, которое показало, что в азартные игры и лотереи в Латвии в основном играют люди в возрасте 25-34 лет. С каждой последующей возрастной группой доля респондентов, играющих в азартные игры, уменьшается. Среди 55-64-летних респондентов играли хотя бы раз в месяц за последний год 7%, в возрастной группе 45-54 лет - 10%, в группе 35-44 лет - 12%, в в группе 25-34 лет - 18%, а в группе 15-24 лет - 12%. В то же время наблюдается тенденция начинать играть во все более раннем возрасте.