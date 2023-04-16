Передача: Депутаты Сейма не в восторге от идеи Левитса по расходованию госфинансования

Закон устанавливает, что госфинансирование партии могут использовать на три цели: содержание бюро и работников, коммуникацию с обществом и политическую агитацию, а также на содержательное обеспечение партии - семинары, конференции, исследования, опросы.

Это задумано для того, чтобы улучшить политическое предложение и расширить круг членов. На каждую из этих целей можно выделять не более 60% от выделенного партии финансирования.

Декларации за прошлый год показывают, что партии использовали государственные деньги в основном на ежедневные нужды и предвыборные кампании. В содержательную работу вкладывалось меньше.

Национальное объединение по этой позиции потратило 262 000 евро. Партия подсчитала, что было сделано за эти деньги. Факельное шествие на государственный праздник, был организован конгресс партии, вышла газета "Национальная независимость", были заказаны опросы общественного мнения. Кроме того, организован образовательный летний семинар для молодежи.

"Новое Единство" на содержательную работу потратила 70 тысяч евро. Перед выборами узнали мнение избирателей по актуальным темам и провели опросы, чтобы оценить рейтинги лидеров. Больше тратили на политическую агитацию и зарплаты. За последние три года число членов "Нового Единства" значительно не выросло, в нем - 3150 человек.

Похожим образом деньги использовал и "Объединенный список". На исследование и обучение "Объединенный список" в прошлом году не тратил. Однако было сотрудничество о основанным Улдисом Пиленсом обществом, в котором есть эксперты разных сфер.

13-й Сейм увеличил финансирование партий из госбюджета при поддержке президента Эгила Левитса. Незадолго до окончания срока полномочий президент призвал Сейм внести изменения в закон. Они предусматривают, что не менее 30% от выделенного партии государственного финансирования необходимо тратить на развитие работы партии.

Левитс напоминает, что после выборов в 14-й Сейм у отдельных политических сил были сложности с тем, чтобы найти кандидатов на работу в правительство и руководство комиссий Сейма.

По его словам, усматривается тесная связь с тем, как много партии вкладывали средств в своих членов, а также в исследовательскую и аналитическую работу.

В свою очередь опрошенные передачей депутаты Сейма сомневаются, что такую необходимость нужно укреплять законом.