Несколько самоуправлений считают, что несправедливо останутся без денег еврофондов

Полгода спустя Еврокомиссия план утвердила. Скоро начнется подача проектов по первой из программ, но обнаружился сюрприз. Края, которые два года назад покинули Рижский регион и присоединились к другим, на деньги претендовать не могут.

У этих самоуправлений подготовлены проекты, идеи, есть предприниматели, которым обещано, которые уже ждут, но год от года все откладывается.

План справедливого перехода был одобрен правительством и представлен в Еврокомиссию через год после территориальной реформы и изменениях в регионах планирования. Однако в Европе карта регионов обновляется каждые три года. Если Латвия хотела разделить деньги по новой карте, то это нужно было специально согласовывать.

В конце 2021 года Латвии получила от Еврокомиссии призыв подать изменения в региональном разделении. В начале 2022 года Центральное статистическое управление передало требуемую информацию, была создана новая регула с новыми регионами. На этой неделе она вступила в силу, однако новая карта будет актуальна только с начала 2024 года.

Разработка и согласование плана заняли 2,5 года. Теперь Еврокомиссия рекомендует ничего не менять, а взяться за реализацию проектов для тех, кто это может. Иначе есть риск, что деньги останутся неиспользованными.

Министерство четырем самоуправлениям рекомендует подать заявки в другие фонды, которые поддерживают инвестиции в инфраструктуру. Однако в программе, которая им недоступна, условия финансирования самые выгодные - 85% от проекта.