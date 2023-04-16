Несколько самоуправлений считают, что несправедливо останутся без денег еврофондов

Два года назад после административно-территориальной реформы изменилась и карта планирования регионов. Теперь выяснилось, что четыре самоуправления в Курземе и Видземе не могут претендовать на миллионы Европейского плана справедливого перехода, потому что Европейская комиссия не согласовала изменения в регионах, сообщает передача Nekā personīga.
Летом 2021 года вступила в силу новая карта краев Латвии. Вместо 119 самоуправлений в Латвии теперь 43. В связи с реформой были бурные споры, куда меньшее внимание привлекла карта изменений регионов планирования. В ней есть пять структур, в которые объединились самоуправления, чтобы координировать сотрудничество и развитие, а также разделить еврофонды.
В результате реформы четыре края были отделены от Рижского региона. Тукумский край присоединился к Курземскому региону планирования, Огрский, Лимбажский и Салукрастский - к Видземскому. У этого была далеко идущая цель - были новости, что Европа все меньше будет поддерживать Ригу и Рижский район, и больше денег будут отдавать регионам.
Так и оказалось, план справедливого перехода Еврокомиссии изначально предлагал 180 миллионов евро на сокращение использования ископаемого топлива только для Латгалии и Видземе. В нашей стране этой группе топлива соответствует торф, который уже редко используется. Латвия поспорила с Комиссией и добилась того, что на получение денег сможет претендовать вся страна, кроме Рижского района. Не было никаких подозрений, что с планом что-то пошло не так.
Полгода спустя Еврокомиссия план утвердила. Скоро начнется подача проектов по первой из программ, но обнаружился сюрприз. Края, которые два года назад покинули Рижский регион и присоединились к другим, на деньги претендовать не могут.
У этих самоуправлений подготовлены проекты, идеи, есть предприниматели, которым обещано, которые уже ждут, но год от года все откладывается.
План справедливого перехода был одобрен правительством и представлен в Еврокомиссию через год после территориальной реформы и изменениях в регионах планирования. Однако в Европе карта регионов обновляется каждые три года. Если Латвия хотела разделить деньги по новой карте, то это нужно было специально согласовывать.
В конце 2021 года Латвии получила от Еврокомиссии призыв подать изменения в региональном разделении. В начале 2022 года Центральное статистическое управление передало требуемую информацию, была создана новая регула с новыми регионами. На этой неделе она вступила в силу, однако новая карта будет актуальна только с начала 2024 года.
Разработка и согласование плана заняли 2,5 года. Теперь Еврокомиссия рекомендует ничего не менять, а взяться за реализацию проектов для тех, кто это может. Иначе есть риск, что деньги останутся неиспользованными.
Министерство четырем самоуправлениям рекомендует подать заявки в другие фонды, которые поддерживают инвестиции в инфраструктуру. Однако в программе, которая им недоступна, условия финансирования самые выгодные - 85% от проекта.
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