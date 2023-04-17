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Видео ⟩ "Пламени сегодня не будет". Ракета Маска пока не поднимется в воздух

rus.tvnet.lv
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Ракета Starship.
Ракета Starship. Фото: AFP / Scanpix

SpaceX сегодня собиралась проверить свою самую большую ракету, которая в будущем могла бы доставить человека на Марс. Однако из-за замерзшего клапана запуск был перенесен на некоторое время.

Если в следующий раз все пройдет успешно, то ракета Starship станет самой длинной и мощной ракетой, которая когда-либо летала.

Как сообщалось в издании Science alert, Илон Маск также признавал, что существует только 50-процентная вероятность того, что сегодняшняя миссия будет успешной. Существовала большая вероятность того, что ракета взорвется. Правда, он также добавил, что существует 80-процентная вероятность, что ракета взлетит в воздух до конца этого года.

Цель компании - доставить первых астронавтов на орбиту Луны к ноябрю 2024 года.

Видео: Подготовка к запуску ракеты Starship

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