Видео ⟩ "Пламени сегодня не будет". Ракета Маска пока не поднимется в воздух

Если в следующий раз все пройдет успешно, то ракета Starship станет самой длинной и мощной ракетой, которая когда-либо летала.

Как сообщалось в издании Science alert, Илон Маск также признавал, что существует только 50-процентная вероятность того, что сегодняшняя миссия будет успешной. Существовала большая вероятность того, что ракета взорвется. Правда, он также добавил, что существует 80-процентная вероятность, что ракета взлетит в воздух до конца этого года.