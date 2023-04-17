Приближаются майские выходные: когда именно мы будем отдыхать?

1 мая - праздник труда, день созыва Учредительного собрания Латвии, официальный выходной в стране. Праздничный день выпал на понедельник.

4 мая - день восстановления независимости Латвийской Республики. В этом году красный день выпал на четверг. Правительство решило устроить четыре выходных дня подряд, поэтому в пятницу, 5 мая, - мы тоже отдыхаем. Отрабатывать этот выходной придется в субботу, 20 мая. Таким образом, выходит, что в первую неделю мая у нас будет только два рабочих дня - вторник и среда, 2 и 3 мая соответственно.

Оставшийся год

Следующие большие праздники нас ждут летом. В июне страна отмечает традиционный латвийский праздник - Лиго, или Янов день. 23 и 24 июня - это пятница и суббота, а значит, предстоят длинные выходные.

В этом году в Латвии отмечают и Праздник песни и танца, который пройдет в середине лета этого года. Праздник будет проходить с 30 июня по 9 июля.

9 июля состоится заключительный день праздника, в календаре 2023 года он отмечен как красный, но так как 9 июля - это воскресенье, отдыхать жители Латвии будут и в понедельник, 10 июля. Выходной официально перенесен на следующий день.

Ноябрь - самый патриотичный месяц Латвии. Отмечается день провозглашения Латвийской Республики. 18 ноября - это суббота, но отдыхать жители Латвии будут с 18 по 20 ноября. В понедельник официальный выходной.

В конце года нас ждут самые семейные праздники - Рождество и Новый год. 24, 25 и 26 декабря в Латвии отмечается Рождество в. Так как 23 и 24 декабря - это суббота и воскресенье, то отдыхать мы будем 4 дня - до вторника, 26 декабря, включительно.

Новый год же отмечается 31 декабря, в этом году мы отпразднуем его в воскресенье, и, конечно, 1 января 2024 года - официальный выходной.