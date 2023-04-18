Компаниям из РФ дано полгода, чтобы внести в бюджет 300 млрд рублей

В целом дыра в казне достигла 7 трлн рублей (78,2 млрд евро). Это случилось после тгго, как правительство увеличило военные расходы в 1,5 раза и потратило рекордные 2,4 трлн рублей (26,8 млрд евро) на секретные цели.

Аналитики Deustche Bank ранее заявляли, что из-за европейского эмбарго, потолка цен на нефть и сокращения поставок газа российская экономика теряет 500 миллионов долларов США в день.

По их прогнозам, в этом году российский бюджет потеряет 1,5–2 трлн рублей (16,8–22,3 млрд евро) налоговых поступлений, а дефицит российского бюджета может увеличиться почти до 5 трлн рублей (55,9 млрд евро).

Эксперты отмечают, что в 2024 году у Кремля может не оказаться денег на традиционную выплату денег жителям России перед президентскими выборами.

The Moscow Times отмечает, что государство стремиться собрать больше налогов. Об этом свидетельствует резкое увеличение количества налоговых проверок, проведенных Федеральной налоговой службой в прошлом году, в результате чего с компаний было дополнительно собрано 686 миллиардов рублей (7,664 млрд евро).