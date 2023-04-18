Компаниям из РФ дано полгода, чтобы внести в бюджет 300 млрд рублей

Дыра в бюджете и ожидаемые траты перед президентскими выборами вынуждают российские власти быстро искать решения для пополнения государственной казны. Хотя закон о налоге на сверхприбыль в России вступит в силу лишь с 1 января следующего года, Минфин РФ потребовал уплатить "единовременный взнос" в госбюджет уже к октябрю-ноябрю этого года.
Такое требование выдвинул Минфин России, в противном случае грозящий удвоить ставку налога на сверхприбыль.
По данным источников агентства, власти ожидают, что крупные компании заплатят 5% от суммы, на которую прибыль в 2021-2022 годах превысила прибыль, полученную в 2018-2019 годах. Более того, если налог не будет уплачен в течение следующих шести месяцев, то ставка вырастет до 10%.
The Moscow Times поясняет, что формально закон о так называемом налоге на сверхприбыль вступит в силу с 1 января 2024 года. Но власти планируют стимулировать компании к уплате сбора досрочно. Напомним, что первоначально сбор был объявлен добровольным, но в конце концов стал обязательным.
В целом Минфин РФ ожидает, что получит 300 млрд рублей (~3,351 млрд евро) от компаний, чья чистая прибыль до налогообложения в 2021-2022 годах превышает 1 млрд рублей (11,2 млн евро). Эти деньги призваны закрыть дыру в государственном бюджете.
По итогам января-марта российский бюджет потерял 45% нефтегазовых доходов, 3,5% налогов от сферы услуг народного хозяйства, при этом дефицит составил 2,4 трлн рублей (26,8 млрд евро), а общие расходы составили 8 трлн рублей (89,4 млрд евро).
В целом дыра в казне достигла 7 трлн рублей (78,2 млрд евро). Это случилось после тгго, как правительство увеличило военные расходы в 1,5 раза и потратило рекордные 2,4 трлн рублей (26,8 млрд евро) на секретные цели.
Аналитики Deustche Bank ранее заявляли, что из-за европейского эмбарго, потолка цен на нефть и сокращения поставок газа российская экономика теряет 500 миллионов долларов США в день.
По их прогнозам, в этом году российский бюджет потеряет 1,5–2 трлн рублей (16,8–22,3 млрд евро) налоговых поступлений, а дефицит российского бюджета может увеличиться почти до 5 трлн рублей (55,9 млрд евро).
Эксперты отмечают, что в 2024 году у Кремля может не оказаться денег на традиционную выплату денег жителям России перед президентскими выборами.
The Moscow Times отмечает, что государство стремиться собрать больше налогов. Об этом свидетельствует резкое увеличение количества налоговых проверок, проведенных Федеральной налоговой службой в прошлом году, в результате чего с компаний было дополнительно собрано 686 миллиардов рублей (7,664 млрд евро).
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