Хотят упростить процесс отчуждения недвижимости для строительства Rail Baltica

Он отметил, что одна из проблем в реализации Rail Baltica связана с отчуждением земли, и у Минсообщения есть несколько предложений, как улучшить ситуацию. Чтобы ускорить процесс, реализующему проект в Латвии Eiropas dzelzceļa līnijas может быть разрешено заключать договоры об отчуждении недвижимости по цене до 100 000 евро без согласования с Кабинетом министров. Также одобрение Кабинета министров не требовалось бы в случае обмена недвижимости.

Для того чтобы стимулировать владельцев добровольно передавать недвижимость для отчуждения, может быть рассмотрена возможность предоставления дополнительной компенсации, например, 20% от стоимости недвижимости.

Также, по словам Эньгелиса, регулирование могло бы предусматривать начало строительства уже с началом процесса отчуждения. Это повысит эффективность строительных работ, так как строители получат доступ сразу ко всем объектам недвижимости на определенном участке, что важно при реализации таких проектов.