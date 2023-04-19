В 2022 году предприятия налогами заплатили в бюджет 9,8 млрд евро - кто платил больше всех?

На третьем месте латвийский филиал Accenture - с 12,66 млн евро.

На четвертом месте - Latvijas dzelzceļš с 10,33 млн евро, на пятом месте - Rīgas satiksme с 9,86 млн евро, на шестом месте - Maxima Latvija c 9,74 млн евро.

На седьмом месте - Evolution Latvia с 9,58 млн евро, на восьмом - Air Baltic Corporation с 9,42 млн евро, на девятом - Rimi Latvia с 8,14 млн евро, на десятом месте - Sadales tīkls с 7,67 млн евро.

По уплате VSAOI на первом месте находится Рижская Восточная клиническая университетская больница с 38,1 млн евро, на втором - Клиническая университетская больница имени Страдиня с 25,94 млн евро. На третьем месте - Maxima Latvija с 23,13 млн евро.

На четвертом месте латвийский филиал Accenture - с 22,99 млн евро. На пятом месте - Latvijas dzelzceļš с 22,41 млн евро, на шестом месте - Rīgas satiksme c 19,6 млн евро.

На седьмом месте - Rimi Latvia с 19,14 млн евро, на восьмом - Evolution Latvia с 18,13 млн евро, на девятом - Air Baltic Corporation с 16,76 млн евро, на десятом месте - Sadales tīkls с 14,86 млн евро.

В расчеты Lursoft за произведенные в 2022 году налоговые платежи включены 149 800 коммерсантов.