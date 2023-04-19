В 2022 году предприятия налогами заплатили в бюджет 9,8 млрд евро - кто платил больше всех?

В прошлом году предприятия заплатили в госбюджет 9,86 млрд евро, в том числе 3,29 млрд евро обязательными взносами государственного социального страхования и 1,72 млрд евро подоходным налогом с населения, свидетельствуют расчеты Lursoft на основании опубликованной Службой государственных доходов (VID) информации.
Крупнейшие налоговые взносы производили торговцы топливом, правда, изменился лидер списка. Lursoft выяснил, что больше всего налогов в прошлом году уплатило предприятие Orlen Latvija (278,95 млн евро), которое в предыдущие годы находилось на третьей позиции после Neste Latvija и Circle K Latvia.
На втором месте - Neste Latvija с 202,84 млн евро, на третьем - Circle K Latvia с 190,72 млн евро.
На четвертом месте - Baltic Sales Network с 142,1 млн евро, на пятом месте - Philip Morris Latvia с 124,77 млн евро, на шестом месте - Pirmas с 109,56 млн евро.
На седьмом месте - Amber Latvijas balzams с 86,87 млн евро, на восьмом месте - Latvijas gāze с 78,51 миллионом евро, на девятом месте - Neste Oyj с 72,95 млн евро, а на десятом месте - MV Group distribution LV с 70,74 млн евро.
По уплате подоходного налога с населения (IIN), а также обязательных взносов государственного социального страхования (VSAOI), в лидерах 2022 года находятся обе крупные больницы - Рижская Восточная клиническая университетская больница (21,42 млн евро) и Клиническая университетская больница имени Страдиня (14,56 млн евро).
На третьем месте латвийский филиал Accenture - с 12,66 млн евро.
На четвертом месте - Latvijas dzelzceļš с 10,33 млн евро, на пятом месте - Rīgas satiksme с 9,86 млн евро, на шестом месте - Maxima Latvija c 9,74 млн евро.
На седьмом месте - Evolution Latvia с 9,58 млн евро, на восьмом - Air Baltic Corporation с 9,42 млн евро, на девятом - Rimi Latvia с 8,14 млн евро, на десятом месте - Sadales tīkls с 7,67 млн евро.
По уплате VSAOI на первом месте находится Рижская Восточная клиническая университетская больница с 38,1 млн евро, на втором - Клиническая университетская больница имени Страдиня с 25,94 млн евро. На третьем месте - Maxima Latvija с 23,13 млн евро.
На четвертом месте латвийский филиал Accenture - с 22,99 млн евро. На пятом месте - Latvijas dzelzceļš с 22,41 млн евро, на шестом месте - Rīgas satiksme c 19,6 млн евро.
На седьмом месте - Rimi Latvia с 19,14 млн евро, на восьмом - Evolution Latvia с 18,13 млн евро, на девятом - Air Baltic Corporation с 16,76 млн евро, на десятом месте - Sadales tīkls с 14,86 млн евро.
В расчеты Lursoft за произведенные в 2022 году налоговые платежи включены 149 800 коммерсантов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!