Рижская дума поможет установить паркет возле кафе

Проект соответствующих правил на прошлой неделе утвердил комитет по финансам и административным делам.

На установку одного парклета можно получить софинансирование в размере 50% от расходов, но не более 10 000 евро.

Муниципальная поддержка будет оказываться для установки парклетов, полностью соответствующих одной из типовых конструкций, разработанных департаментом городского развития.