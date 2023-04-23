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Рижская дума поможет установить паркет возле кафе

rus.tvnet.lv/LETA
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Рижские кафе. Иллюстративное фото.
Рижские кафе. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

Рижская дума планирует финансово поддержать установку парклетов возле постоянно работающих предприятий общественного питания.

Проект соответствующих правил на прошлой неделе утвердил комитет по финансам и административным делам.

На установку одного парклета можно получить софинансирование в размере 50% от расходов, но не более 10 000 евро.

Муниципальная поддержка будет оказываться для установки парклетов, полностью соответствующих одной из типовых конструкций, разработанных департаментом городского развития.

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