На окраине Плявниеков и Дрейлини планируют мусоросжигательный завод. Жители бьют тревогу

Согласование строительства нового мусоросжигательного завода в Пририжье идет уже полтора года, но жители узнали об этом только пару недель назад. Сейчас они бьют тревогу - на окраине Плявниеков и Дрейлини рядом с поселком частных домов построят опасный объект, сообщает передача Nekā personīga.
"Эти сноубордисты в Копенгагене на самом деле спускаются с огромной горы мусора. Но разве мусор не пахнет? Датчики воздуха Копенгагена показывают, что воздух в непосредственной близости от станции даже чище, чем в других частях города. Местные жители любят отдыхать, заниматься спортом и находить здесь новые рабочие места. Такой будет и наша станция. Наша станция будет современной, экологичной и такой, рядом с которой будет приятно жить", - это реклама компании Vides resursu centrs для нового проекта - мусороперерабатывающего завода в Дрейлини. Завод будет сжигать отходы для производства тепла и электроэнергии.
План развития края предусматривает здесь промышленную деятельность, но высота здания не должна превышать 16 метров. Планируемый завод намного больше.
Высота здания составит 60 метров, что в два с половиной раза выше девятиэтажки в Плявниеках.
Высота дымохода составит 80 метров. В конце 2021 года компания обратилась в самоуправление с просьбой изменить разрешенную высоту, с чем согласилась Ропажская краевая дума. Был составлен план, проведено и завершено его общественное обсуждение.
Жители поселка Саулиши, который рядом с территорией завода, пропустили обсуждение и узнали о проекте всего пару недель назад.
Они изучили все общедоступные документы и возмущены тем, что их не проинформировали. Жители опасаются, что на окраинах поселка будут сожжены тысячи тонн мусора. Но еще более тревожным является тот факт, что в случае аварии половина людей в радиусе двух километров погибнет, согласно анализу рисков, проведенному по заказу думы.
За короткое время жители Саулиши организовали свою ассоциацию, наняли адвокатов и начали собирать подписи на портале manabalss.lv.
На интервью, организованное передачей, пришло несколько десятков человек. Они возмущены тем, что к ним не обратились авторы проекта завода, некоторые признаются, что сейчас хотели бы продать дом и переехать, но из-за проекта завода стоимость имущества снизилась.
"Здесь также планируется хранить 49 тонн аммиака, что является очень важным моментом. Если произойдет авария и аммиак попадет в грунтовые воды, то в опасности окажется вся Рига.
По подсчетам, летальный исход для жителей на расстоянии 2,2 км от завода - 56%. Здесь первый дом находится в 500 метрах от завода", - рассказывают жители.
Аммиачная вода предназначена для использования на производстве для очистки дыма от вредных веществ. В оценке воздействия на окружающую среду указано, что аммиак не попадет в воздух. Но аммиак - опасное вещество. Его будут перевозить на завод и обратно в цистернах несколько раз в месяц. 49 тонн будут постоянно храниться на заводе, а для годового производства требуется 570 тонн.
Этот расчет беспокоит жителей больше всего. Они знают это из анализа рисков, проведенного по заказу муниципалитета, завод не выявил этого в оценке воздействия на окружающую среду.
Людей не убеждают обещания о безвредности выбросов. Они хотят знать, что будут делать с оставшимся пеплом. Граждане используют все доступные им инструменты и платформы, чтобы их протесты были услышаны.
Это также привлекло внимание людей, активно занимающихся политикой. Кандидат от партии "Каждому и каждой" Артур Клебахс активно выступает против проекта в социальных сетях. Он живет недалеко от планируемого завода.
На стороне жителей Саулиши выступают депутаты Сейма Глория Гревцова и Рудолф Бреманис.
Бывшая партия Гревцовой "Стабильности!" подала в Сейм законопроект о том, что следует оценить необходимость завода. Такие вопросы должны решаться в муниципалитете.
Хотя официальное общественное обсуждение возведения этого 60-метрового здания уже завершилось, дума обещает учесть мнение жильцов.
Самоуправление не видит своей вины в том, что жители не знали о плане. Сообщается, что информация размещена на сайте думы и в местном печатном издании. Городская дума рекомендует следить за информацией на портале Geo Latvija, где самоуправления публикуют документы территориального планирования.
Крупнейшим собственником девелопера проекта Vides resursu centra является компания Clean R. Когда-то она была связана с Андрисом Шкеле, а сейчас полностью принадлежит Гунтарсу Кокоревичу.
Завод будет спроектирован финской компанией, которая, как говорят, работала примерно над 50 подобными проектами в Европе. Компания показала передаче Nekā personīga территорию совсем с другой стороны, где даже не догадаешься, что совсем рядом находится поселок частных домов.
Компания надеется, что сможет убедить жителей и муниципалитет на следующей неделе во время обсуждения. Также это будет зависеть от того, какие требования госучреждения будут предъявлять к заводу, чтобы предотвратить экологические риски и компенсировать ущерб.
В Европе определено, что к 2030 году только 10% всех бытовых отходов смогут быть закопаны на свалках. Латвия отстает от целей, поэтому нам дали отсрочку - цель должна быть достигнута через пять лет.
В Вентспилсе уже строится меньший по размеру мусороперерабатывающий завод, но его будет недостаточно для утилизации отходов. В свою очередь, Ропажский проект настолько масштабен, что для полной нагрузки завода может потребоваться импорт отходов.
На Ропажском заводе планируется сжигать около 150 тысяч тонн отходов. Сжигать можно будет только то, что не может быть переработано. Частичной альтернативой строительству такого завода является увеличение мусороперерабатывающих мощностей, но излишки все равно будут.
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