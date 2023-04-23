На окраине Плявниеков и Дрейлини планируют мусоросжигательный завод. Жители бьют тревогу

Этот расчет беспокоит жителей больше всего. Они знают это из анализа рисков, проведенного по заказу муниципалитета, завод не выявил этого в оценке воздействия на окружающую среду.

Людей не убеждают обещания о безвредности выбросов. Они хотят знать, что будут делать с оставшимся пеплом. Граждане используют все доступные им инструменты и платформы, чтобы их протесты были услышаны.

Это также привлекло внимание людей, активно занимающихся политикой. Кандидат от партии "Каждому и каждой" Артур Клебахс активно выступает против проекта в социальных сетях. Он живет недалеко от планируемого завода.

На стороне жителей Саулиши выступают депутаты Сейма Глория Гревцова и Рудолф Бреманис.

Бывшая партия Гревцовой "Стабильности!" подала в Сейм законопроект о том, что следует оценить необходимость завода. Такие вопросы должны решаться в муниципалитете.

Хотя официальное общественное обсуждение возведения этого 60-метрового здания уже завершилось, дума обещает учесть мнение жильцов.

Самоуправление не видит своей вины в том, что жители не знали о плане. Сообщается, что информация размещена на сайте думы и в местном печатном издании. Городская дума рекомендует следить за информацией на портале Geo Latvija, где самоуправления публикуют документы территориального планирования.

Крупнейшим собственником девелопера проекта Vides resursu centra является компания Clean R. Когда-то она была связана с Андрисом Шкеле, а сейчас полностью принадлежит Гунтарсу Кокоревичу.