Программа: как формируются зарплаты учителей?

Чем больше школьников, тем больше денег

В программе LTV поясняется, что бюджет школ состоит из государственных субсидий муниципалитетам. Это определенная сумма на каждого ученика в конкретной возрастной группе.

для учащихся 1-6 классов государственная дотация составляет 104 евро

для учащихся 7-9 классов государственная дотация составляет 134 евро

для учащихся 10-12 классов государственная дотация составляет 144 евро

Эти деньги переводятся из государственного бюджета школам через местное самоуправление. Поэтому муниципалитет может решить, выделить ли конкретную сумму или перераспределить часть финансирования, например, на другое учебное заведение.

Помимо базовых ставок, существуют коэффициенты, применяемые в зависимости от численности населения территории, где расположена школа. В наименее населенном районе максимальный коэффициент составляет 1,5.

Соответственно, за первоклассника в таком месте государство заплатит не 104 евро, а 156 евро.

Также существует соответствующий коэффициент для школьников с отклонениями в состоянии здоровья, максимальный коэффициент 5,64. А для гимназий в 10-12 классе коэффициент равен 1,2.

Минимальная ставка для учителей составляет 7,5 евро, которую, как уже было объявлено, планируется повысить до 8,5 евро.

С другой стороны, одна ставка учителя составляет 30 часов работы. Есть и определенный "потолок" - за одну ставку учитель может получать не более 1440 евро в месяц.

Фото: Aizliegtais paņēmiens/ LTV

О том, как государство планирует "поднять" минимальную ставку, узнайте в новом выпуске программы Aizliegtais paņēmiens.