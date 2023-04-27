Разведка США: РФ хватит денег еще на один год войны в Украине

В документах сообщается, что российские чиновники, госорганы и компании пытаются приспособиться к санкционному режиму.

Хотя часть российской экономической элиты недовольна политикой Кремля в отношении Украины, поскольку санкции нанесли ущерб бизнесу, маловероятно, что эта элита откажется от поддержки президента России Владимира Путина, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на разведку.

Для смягчения негативного влияния санкций российские власти "надеются на повышение корпоративных налогов, Фонд национального благосостояния, увеличение импорта и способность бизнеса приспособиться к новым условиям, отмечается в отчете".

The Washington Post, однако, указывает, что просочившийся разведывательный отчет не дает оценки воздействия последних санкций, введенных против России.

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