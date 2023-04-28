В ряде городов снизятся тарифы на тепловую энергию

В мае и июне тарифы на тепловую энергию снизятся в Риге, Талси, Икшкиле, Вангажи, а также в городе Салдус, поселках Эзере, Пампали и частично в Вентспилсском крае, сообщили представители Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
Тариф на тепловую энергию AS Rīgas siltums с 15 мая будет снижен на 44,8% и составит 91,26 евро за мегаватт-час (МВтч) вместо прежних 165,32 евро за МВтч. Тариф на тепловую энергию снизился в связи со снижением цены как на топливо (щепа, природный газ), так и на покупную тепловую энергию.
Тариф на тепловую энергию ООО Talsu Bio-Energia с 22 мая будет ниже на 8,5% и составит 83,26 евро за МВтч. Тариф уменьшился в связи со снижением цены на щепу. Принимая во внимание рыночные тенденции, предприятие пересмотрело договор на поставку щепы на следующие месяцы.
Тариф на тепловую энергию ООО Ikšķiles māja с 1 июня снизится на 10,9% и составит 93,65 евро за МВтч. Снижение тарифа связано со снижением цены на природный газ на бирже.
Тариф на тепловую энергию SIA Vangažu namsaimnieks в Вангажи с 17 мая снизится на 8,6% и составит 106,46 евро за МВтч. Изменения тарифа на тепловую энергию связаны со снижением цены на покупную тепловую энергию.
Тариф на тепловую энергию ООО Saldus Komunālserviss в Салдусе, в поселках Эзере и Пампали с 1 июня снизится на 6,3% и составит 123,16 евро за МВтч.
В Резекне с 1 июня тариф на тепловую энергию составит 120,47 евро за мегаватт-час (МВтч), что на 43,8% меньше, чем в мае.
На данный момент конечный тариф на тепловую энергию ООО Rēzeknes siltumtīkli, утвержденный SPRK в сентябре 2022 года, составляет 214,43 евро за мегаватт-час (МВтч), с учетом государственной поддержки - 115,44 евро за МВтч. Когда поддержка прекратится, с 1 мая Rēzeknes siltumtīkli будет соответственно применять тариф на тепловую энергию в размере 214,43 евро за МВтч, а новый тариф - 120,47 евро за МВтч - вступит в силу с 1 июня.
Изменения тарифа произошли в связи с тем, что на двух когенерационных станциях Rēzeknes siltumtīkli остановлено производство электроэнергии в процессе когенерации, и в будущем они будут производить только тепловую энергию. С другой стороны, начата закупка тепловой энергии новой котельной на щепе ООО REZ NRJ. В результате произошли существенные изменения в структуре используемого топлива, влияющие на стоимость топлива и стоимость покупной тепловой энергии, изменились и другие затраты.
В SPRK напоминают, что с 1 мая прекратится государственная поддержка компенсации повышения тарифов на тепловую энергию. Соответственно, с 1 мая предприятия теплоснабжения применяют к потребителям утвержденный SPRK тариф на тепловую энергию в полном объеме.
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