В ряде городов снизятся тарифы на тепловую энергию

В Резекне с 1 июня тариф на тепловую энергию составит 120,47 евро за мегаватт-час (МВтч), что на 43,8% меньше, чем в мае.

На данный момент конечный тариф на тепловую энергию ООО Rēzeknes siltumtīkli, утвержденный SPRK в сентябре 2022 года, составляет 214,43 евро за мегаватт-час (МВтч), с учетом государственной поддержки - 115,44 евро за МВтч. Когда поддержка прекратится, с 1 мая Rēzeknes siltumtīkli будет соответственно применять тариф на тепловую энергию в размере 214,43 евро за МВтч, а новый тариф - 120,47 евро за МВтч - вступит в силу с 1 июня.

Изменения тарифа произошли в связи с тем, что на двух когенерационных станциях Rēzeknes siltumtīkli остановлено производство электроэнергии в процессе когенерации, и в будущем они будут производить только тепловую энергию. С другой стороны, начата закупка тепловой энергии новой котельной на щепе ООО REZ NRJ. В результате произошли существенные изменения в структуре используемого топлива, влияющие на стоимость топлива и стоимость покупной тепловой энергии, изменились и другие затраты.

В SPRK напоминают, что с 1 мая прекратится государственная поддержка компенсации повышения тарифов на тепловую энергию. Соответственно, с 1 мая предприятия теплоснабжения применяют к потребителям утвержденный SPRK тариф на тепловую энергию в полном объеме.