Латвийская авиакомпания airBaltic 29 апреля 2023 года в Риге встретила 41-й самолет Airbus A220-300 с регистрационным номером YL-ABO. Это второй самолет Airbus A220-300, который airBaltic получила в этом году. Авиакомпания в целом заказала 50 самолетов Airbus A220-300, но сохраняет возможность приобрести еще 30 летательных аппаратов этого типа.
До сих пор airBaltic самолетами A220-300 перевезла уже около 11 260 000 пассажиров. В целом авиакомпания провела с ними более 130 000 полетов и налетала более 280 000 часов.
Фото: airBaltic получила очередной самолет Airbus A220-300
С мая 2020 года airBaltic все полеты совершает только самолетами Airbus A220-300. Это решение упрощает содержание флота, а также предоставляет дополнительные преимущества для эффективности самолетов.
Показатели деятельности Airbus A220-300 превысили ожидания авиакомпании, они показывают лучшую общую производительность, экономию горючего и удобства как для пассажиров, так и для экипажа. Самолет обеспечивает выдающийся полет с такими преимуществами для пассажиров, как широкие сиденья, большие окна, больше места для ручной клади, усовершенствованные удобства и другие улучшения.
Также самолет Airbus A220-300 намного тише и экологичнее своих аналогов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!