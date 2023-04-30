Видео ⟩ В Китае открыли необычную медузу. У нее 24 глаза

Ученые из Гонконга открыли ранее неизвестную науке маленькую медузу кубической формы. У медузы обнаружено 24 глаза и она является близким родственником самого ядовитого морского существа в мире, сообщает научный журнал Zoological Studies.
Тело или колокол медузы прозрачно и бесцветно. Тело имеет форму куба и 12 щупалец, которые позволяют этому существу двигаться в воде быстрее, чем большинству медуз.
Как и у других медуз кубовидной формы, у этого вида тоже 24 глаза. Его ближайшим родственником является австралийская кубомедуза, которая является самым ядовитым морским животным в мире.
Видео: Медуза в океане
Эта медуза - первая кубомедуза, обнаруженная в водах Китая. Это 1,5-сантиметровое животное может ужалить и человека, однако яд существа способен убить только жертв его размера - креветок, сообщает журнал Live Science.
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