Видео ⟩ В Китае открыли необычную медузу. У нее 24 глаза

Тело или колокол медузы прозрачно и бесцветно. Тело имеет форму куба и 12 щупалец, которые позволяют этому существу двигаться в воде быстрее, чем большинству медуз.

Как и у других медуз кубовидной формы, у этого вида тоже 24 глаза. Его ближайшим родственником является австралийская кубомедуза, которая является самым ядовитым морским животным в мире.

Видео: Медуза в океане

Эта медуза - первая кубомедуза, обнаруженная в водах Китая. Это 1,5-сантиметровое животное может ужалить и человека, однако яд существа способен убить только жертв его размера - креветок, сообщает журнал Live Science.