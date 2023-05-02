Увеличение аж в 12,4 раза! Вырастут цены на некоторые платные услуги CSDD

Цены на ряд платных услуг Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) будут подняты, включая плату за регистрацию пункта продажи транспортных средств, которая должна вырасти с 14,04 евро до 174,26 евро, предусматривают поддержанные правительством во вторник, 2 мая, поправки к прейскуранту платных услуг CSDD, сообщает агентство LETA.
Министерство сообщения разработало поправки к прейскуранту CSDD на государственные платные услуги.
Целью поправок является обновление цен на услуги CSDD в соответствии с фактическими затратами на выполнение услуг, поскольку предыдущий прейскурант был утвержден в 2013 году и с тех пор прямые и косвенные затраты на услуги изменились.
Наибольшее увеличение - в 12,4 раза - планируется для регистрации места продажи транспортных средств и их номеров. Поясняется, что стоимость этой услуги не менялась с момента утверждения правил.
Услуга предоставляется путем подачи заявления в CSDD и документов, необходимых для регистрации торговой точки, затем следует проверка права торговца на регистрацию торговой точки. В некоторых случаях - посещение торговой точки и проверка ее фактического соответствия, оформление и утверждение договора о сотрудничестве, внесение данных в Торговый реестр, проверка в Службе государственных доходов (VID), оформление свидетельства о регистрации торговой точки и предоставление доступа представителям торговца и др.
В услугу также входят проверки представителей торговой компании после регистрации, администрирование доступа представителей. CSDD постоянно консультирует представителей продавцов по процедурам продажи автомобилей, использованию номеров продаваемых автомобилей и использованию регистра продаж. Обеспечение всех операций требует значительных трудовых ресурсов и технической поддержки, а текущая цена не соответствует реальным затратам на регистрацию торговой точки и обслуживание системы. Ожидается, что услуга будет стоить 174,26 евро.
Аналогичным образом ожидается значительный рост - с 300 до 500 евро - для регистрации номеров, содержащих только однозначные символы или комбинацию таких цифр, где первая цифра - любое число, а все остальные цифровые символы - "0".
CSDD предоставляет владельцам автомобилей возможность выбора номеров как в центрах обслуживания клиентов CSDD, так и в электронном виде, но спрос на эти номера значительно превышает количество доступных номеров.
Такие номера выбираются и заказываются для регистрации транспортных средств в течение нескольких минут после их предложения в электронных услугах CSDD. Их цена уже повышена, но такие номерные знаки до сих пор раскупаются в течение нескольких минут, что говорит о том, что цена этой услуги все еще достаточно низка, потому что спрос не упал.
Предполагается увеличить плату за регистрацию транспортного средства на 24,8% - до 5,74 евро, а плату за первую регистрацию транспортного средства в Латвии - на 41,8% - до 11,88 евро.
Также ожидается увеличение платы за выдачу транзитной номерной карты в 2,2 раза - до 8,42 евро, а платы за номерной знак - на 17,8% - до 11,16 евро.
Стоимость услуг CSDD вырастет и для регистрации водного транспорта, велосипедов и электрических скутеров, разрешения на обучение вождению, использование мопеда, мотоцикла, легкового автомобиля и грузовика на экзамене по вождению.
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