Аренда земли в принудительно раздельной собственности: нормы соответствуют Конституции, размер платы - нет

После многих лет дискуссий о решении проблемы принудительно раздельной собственности, когда земля принадлежит одному владельцу, а здание - другому, с 1 января 2022 года вступила в силу так называемая принудительная арендная плата, или плата за пользование землей, в размере 4% от кадастровой стоимости. Если 4% в год составляют менее 50 евро, то плата за пользование составляет 50 евро в год.

В суд было подано девять дел по заявлениям нескольких физических лиц, которые были объединены в одно дело. Истцы владеют землей или идеальными частями земельных участков, на которых расположены строения, принадлежащие другим лицам.

Истцы считают, что институт права пользования землей и размер платы за пользование землей не соответствуют праву на собственность, принципу равенства, защиты законных ожиданий и праву на справедливое судебное разбирательство.

В свою очередь Сейм считает, что плата за пользование землей является справедливым возмещением и в результате принятия данной нормы были упрощены правовые отношения сторон, владеющих раздельной собственностью.