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В следующем году Дания направит в Латвию батальон

rus.tvnet.lv/LETA
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Военнослужащие вооруженных сил Дании
Военнослужащие вооруженных сил Дании Фото: Armīns Janiks, Aizsardzības ministrija

Дания в следующем году направит в Латвию для поддержки стран Балтии батальон своих вооруженных сил, сообщило во вторник Министерство обороны Дании.

"С середины 2024 года Дания предоставит в распоряжение НАТО батальон для обороны стран Балтии, который будет дислоцироваться часть года в Латвии, а остальную часть - в Дании, где будет готов в случае кризиса к развертыванию в странах Балтии", - заявили в министерстве.

Ожидается, что батальон будет состоять из 700-1200 солдат.

Состав и численность батальона, а также продолжительность дислокации будут зависеть от потребностей НАТО и ее союзников, говорится в заявлении министерства.

Дания входит в боевую группу усиленного присутствия НАТО в странах Балтии и в марте прошлого года направила 225 военнослужащих в Эстонию.

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