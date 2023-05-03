Latvijas dzelzceļš перестроит 48 станций и платформ

В Латвию доставлено уже 10 составов, но пока они проходят испытания и не перевозят пассажиров.

Как отмечает министр сообщения Янис Витенбергс, процесс сертификации железнодорожного транспорта - длительный и бюрократический,

но он получил заверения всех участвующих сторон, что новые поезда начнут курсировать в августе.

Новые поезда смогут развивать скорость до 160 километров в час, и максимальная скорость будет возможна на тех участках, где это позволяет железнодорожная инфраструктура.

Как сообщила руководитель проектов коммуникации Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците, предприятие заключило договоры о проектных и строительных работах для улучшения инфраструктуры с двумя строительными компаниями.

В целом к концу 2023 года планируется перестроить 48 станций и остановок.

Проектирование и строительство станций и остановок на пяти участках железной дороги (Рига-Елгава, Рига-Тукумс II, Рига-Крустпилс, Земитаны-Скулте (Калнгале-Скулте)) выполняет BMGS-FIMA, а на линии Земитаны-Скулте (Земитаны-Вецаки) - Leonhard Weiss.