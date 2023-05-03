Latvijas dzelzceļš перестроит 48 станций и платформ

Новые электропоезда производства чешского завода "Škoda Vagonka" время от времени уже можно увидеть на маршруте Рига-Айзкраукле, пишет Latvijas avīze.
В Латвию доставлено уже 10 составов, но пока они проходят испытания и не перевозят пассажиров.
Как отмечает министр сообщения Янис Витенбергс, процесс сертификации железнодорожного транспорта - длительный и бюрократический,
но он получил заверения всех участвующих сторон, что новые поезда начнут курсировать в августе.
Новые поезда смогут развивать скорость до 160 километров в час, и максимальная скорость будет возможна на тех участках, где это позволяет железнодорожная инфраструктура.
Как сообщила руководитель проектов коммуникации Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците, предприятие заключило договоры о проектных и строительных работах для улучшения инфраструктуры с двумя строительными компаниями.
В целом к концу 2023 года планируется перестроить 48 станций и остановок.
Проектирование и строительство станций и остановок на пяти участках железной дороги (Рига-Елгава, Рига-Тукумс II, Рига-Крустпилс, Земитаны-Скулте (Калнгале-Скулте)) выполняет BMGS-FIMA, а на линии Земитаны-Скулте (Земитаны-Вецаки) - Leonhard Weiss.
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