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Рейрс заработал в прошлом году почти 83 000 евро

rus.tvnet.lv/LETA
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Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс
Председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс Фото: Edijs Pālens/LETA

Бывший министр финансов, нынешний председатель бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство") в прошлом году заработал почти 83 000 евро, говорится в его декларации должностного лица.

За свою работу министром, которую он завершил в середине декабря с утверждением нового правительства, Рейрс получил зарплату в размере 80 291 евро. Его зарплата депутата Сейма составила 2630 евро.

По сравнению с 2021 годом зарплата Рейрса была на 10 550 евро больше.

Рейрс владеет квартирой в Риге, также имеет в совместной собственности недвижимость в Рое. Ему принадлежат акции Latvijas Nacionālais autopārvadātāju centrs на сумму 1400 евро, а также автомобиль Jaguar F-pace выпуска 2021 года.

Безналичные накопления Рейрса составляют 99 851 евро, что на 21 435 евро больше, чем год назад. Депутат имеет долги в размере 54 534 евро.

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