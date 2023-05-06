Рейрс заработал в прошлом году почти 83 000 евро

За свою работу министром, которую он завершил в середине декабря с утверждением нового правительства, Рейрс получил зарплату в размере 80 291 евро. Его зарплата депутата Сейма составила 2630 евро.

По сравнению с 2021 годом зарплата Рейрса была на 10 550 евро больше.

Рейрс владеет квартирой в Риге, также имеет в совместной собственности недвижимость в Рое. Ему принадлежат акции Latvijas Nacionālais autopārvadātāju centrs на сумму 1400 евро, а также автомобиль Jaguar F-pace выпуска 2021 года.

Безналичные накопления Рейрса составляют 99 851 евро, что на 21 435 евро больше, чем год назад. Депутат имеет долги в размере 54 534 евро.