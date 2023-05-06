Сколько студентов сами оплачивают свое образование?

По данным Центрального статистического управления, в Латвии в 2022/2023 учебном году 58,2% студентов оплачивали обучение в высших учебных заведениях.
В 52 вузах - 28 университетах и 24 колледжах - учатся 75 400 студентов. 41,8% из них обучаются за средства государственного бюджета.
Наибольшее количество студентов учатся на программах бакалавриата - 43 100 или 57,2% студентов. В магистратуре обучаются 16 000 или 21,3% студентов, в докторантуре - 3 300 студентов или 4,3%. 12 900 или 17,2% студентов обучаются по программам колледжей.
Чаще всего студенты выбирают социальные науки, коммерческие науки и юридические программы, которые изучают около 25 000 человек, или треть от общего числа студентов. 61,4% или 15 411 студентов составляют женщины.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова