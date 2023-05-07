ISW: Пригожин и Кадыров хотят обвинить армию РФ в неудачах под Бахмутом

Решение Пригожина передать ответственность за Бахмут силам Кадырова выглядит как попытка задвинуть на второй план части ВДВ, действующие на флангах. А также представить битву за город исключительно как вагнеровскую, а теперь и кадыровскую, говорится в очередном докладе Института.

Это позволяет Пригожину, который не доверяет российскому военному командованию и позиционирует себя независимым от него, сохранить лицо, если силы ЧВК "Вагнер" не смогут захватить Бахмут. Кадыров, в свою очередь, мог бы извлечь репутационную выгоду от участия в столь громкой операции при поддержке личного авторитета Пригожина.

Если же силы чеченского подразделения "Ахмат" столкнутся с теми же трудностями, что и ЧВК "Вагнер", и не смогут полностью захватить Бахмут, Пригожин и Кадыров вполне могут обвинить Минобороны в неспособности адекватно поддерживать их усилия.

А если российское военное командование воспрепятствует замене ЧВК "Вагнер" на силы "Ахмата" (поскольку неясно, смогут ли эти подразделения выполнить этот маневр без поддержки регулярной российской армии), Пригожин, Кадыров и их союзники, вероятно, будут утверждать, что если бы Минобороны России поддержало их решение, чеченские войска быстро захватили бы Бахмут, полагают аналитики ISW.

При этом утверждение Кадырова о том, что "Ахмат" сможет быстро продвинуться в Бахмуте и занять его "за считанные часы", является типичным кадыровским хвастовством и игнорирует сложившуюся тактическую ситуацию, говорится в докладе.