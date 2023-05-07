ISW: Пригожин и Кадыров хотят обвинить армию РФ в неудачах под Бахмутом

Пригожин и Кадыров хотят представить регулярную российскую армию как неэффективную и выдвигают условия, чтобы обвинить Минобороны во всех неудачах в районе Бахмута, пишет Русская служба BBC со ссылкой на аналитиков американского Института изучения войны (ISW).
Решение Пригожина передать ответственность за Бахмут силам Кадырова выглядит как попытка задвинуть на второй план части ВДВ, действующие на флангах. А также представить битву за город исключительно как вагнеровскую, а теперь и кадыровскую, говорится в очередном докладе Института.
Это позволяет Пригожину, который не доверяет российскому военному командованию и позиционирует себя независимым от него, сохранить лицо, если силы ЧВК "Вагнер" не смогут захватить Бахмут. Кадыров, в свою очередь, мог бы извлечь репутационную выгоду от участия в столь громкой операции при поддержке личного авторитета Пригожина.
Если же силы чеченского подразделения "Ахмат" столкнутся с теми же трудностями, что и ЧВК "Вагнер", и не смогут полностью захватить Бахмут, Пригожин и Кадыров вполне могут обвинить Минобороны в неспособности адекватно поддерживать их усилия.
А если российское военное командование воспрепятствует замене ЧВК "Вагнер" на силы "Ахмата" (поскольку неясно, смогут ли эти подразделения выполнить этот маневр без поддержки регулярной российской армии), Пригожин, Кадыров и их союзники, вероятно, будут утверждать, что если бы Минобороны России поддержало их решение, чеченские войска быстро захватили бы Бахмут, полагают аналитики ISW.
При этом утверждение Кадырова о том, что "Ахмат" сможет быстро продвинуться в Бахмуте и занять его "за считанные часы", является типичным кадыровским хвастовством и игнорирует сложившуюся тактическую ситуацию, говорится в докладе.
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