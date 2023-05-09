В Риге открылся первый в Латвии магазин Tradehouse

Об инвестициях в создании нового магазина в компании не рассказали.

Как указали представители торгового центра, новый магазин Tradehouse в Olimpia - один из шести магазинов бренда в Балтии и первый в Латвии. Ассортимент магазина включает более 800 всемирно известных брендов и 100 000 косметических продуктов.