В Риге открылся первый в Латвии магазин Tradehouse

В торговом центре Olimpia открылся первый магазин Tradehouse в Латвии, который предлагает широкий выбор косметических и оздоровительных брендов, сообщает агентство LETA.
Об инвестициях в создании нового магазина в компании не рассказали.
Площадь нового магазина составляет 1400 квадратных метров, в нем созданы 20 новых рабочих мест.
Как указали представители торгового центра, новый магазин Tradehouse в Olimpia - один из шести магазинов бренда в Балтии и первый в Латвии. Ассортимент магазина включает более 800 всемирно известных брендов и 100 000 косметических продуктов.
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