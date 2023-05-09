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В Риге открылся первый в Латвии магазин Tradehouse

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Магазин Tradehouse
Магазин Tradehouse Фото: Iepirkšanās centrs Olimpia/Publicitātes foto

В торговом центре Olimpia открылся первый магазин Tradehouse в Латвии, который предлагает широкий выбор косметических и оздоровительных брендов, сообщает агентство LETA.

Об инвестициях в создании нового магазина в компании не рассказали.

Площадь нового магазина составляет 1400 квадратных метров, в нем созданы 20 новых рабочих мест.

Как указали представители торгового центра, новый магазин Tradehouse в Olimpia - один из шести магазинов бренда в Балтии и первый в Латвии. Ассортимент магазина включает более 800 всемирно известных брендов и 100 000 косметических продуктов.

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