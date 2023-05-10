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За 10 лет сделки по продаже земли сократились на треть

rus.tvnet.lv/LETA
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Деревенский пейзаж в Латвии
Деревенский пейзаж в Латвии Фото: Ivars Soikāns/LETA

По мере роста цен на сельскохозяйственные земли тенденция уменьшения количества сделок становится все более устойчивой. Согласно обзору рынка недвижимости за 2022 год, подготовленному компанией Arco Real Estate, количество сделок по покупке-продаже сельскохозяйственной земли сократилось на 12% по сравнению с 2021 годом, а по сравнению с 2013 годом уменьшилось примерно на треть, пишет Latvijas avīze.

В прошлом году владельцев сменили 9012 гектаров земли - это наименьший показатель проданной земли за последние десять лет. Больше всего земли в прошлом году было куплено в Видземе (2667 га), меньше всего (1535 га) - в Латгале.

По мнению аналитиков рынка Arco Real Estate, одной из причин, почему в прошлом году было меньше сделок, чем в другие годы, является растущий дефицит предложения на рынке ухоженных и плодородных земель. По оценкам экспертов Arco Real Estate,

цена гектара сельскохозяйственной земли в прошлом году в среднем выросла на 10% по сравнению с 2021 годом, составив 3-4 тыс. евро.

В 2021 году цены составляли 2-3 тыс. евро за гектар.

Самая дорогая земля была в Земгале, где в рамках нескольких сделок в Бауском и Елгавском краях цена за гектар превышала 10 тыс. евро. В прошлом году самая крупная сделка была заключена в Иецавской волости Бауского края, где участок площадью 5 га был куплен более чем за 100 000 евро (20 121 евро за гектар).

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