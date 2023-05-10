За 10 лет сделки по продаже земли сократились на треть

В прошлом году владельцев сменили 9012 гектаров земли - это наименьший показатель проданной земли за последние десять лет. Больше всего земли в прошлом году было куплено в Видземе (2667 га), меньше всего (1535 га) - в Латгале.

По мнению аналитиков рынка Arco Real Estate, одной из причин, почему в прошлом году было меньше сделок, чем в другие годы, является растущий дефицит предложения на рынке ухоженных и плодородных земель. По оценкам экспертов Arco Real Estate,

цена гектара сельскохозяйственной земли в прошлом году в среднем выросла на 10% по сравнению с 2021 годом, составив 3-4 тыс. евро.

В 2021 году цены составляли 2-3 тыс. евро за гектар.

Самая дорогая земля была в Земгале, где в рамках нескольких сделок в Бауском и Елгавском краях цена за гектар превышала 10 тыс. евро. В прошлом году самая крупная сделка была заключена в Иецавской волости Бауского края, где участок площадью 5 га был куплен более чем за 100 000 евро (20 121 евро за гектар).