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Тариф на теплоснабжение в Риге снижается на 44,8%

rus.tvnet.lv/LETA
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Компания Rīgas siltums
Компания Rīgas siltums Фото: Zane Bitere/LETA

С сегодняшнего дня, 15 мая, тариф на теплоснабжение в Риге снижается на 44,8% до 91,26 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость, сообщили в Rīgas siltums.

Прежний тариф составлял 165,32 евро за мегаватт-час. Как отмечает Rīgas siltums, по сравнению со средним тарифом во время отопительного сезона - 180,97 евро за мегаватт-час - новый тариф будет меньше наполовину.

Как пояснил председатель правления предприятия Илварс Петерсонс, снижение тарифа стало возможным благодаря снижению цен на топливо - природный газ, древесную щепу и закупаемую теплоэнергию, затраты на которые составляют 90% тарифа.

По данным Firmas.lv, оборот Rīgas siltums в 2021 году составил 146,45 млн евро, прибыль - 5,4 млн евро. 49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% - государству, 2% - ООО Enerģijas risinājumi. RIX, 0,005% - Latvenergo.

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