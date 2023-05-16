Правда ли, что звонок на мобильный в самолёте может привести к авиакатастрофе?

Каковы же риски? Посмотрим на историю в развитии. Полный запрет на использование сотовых телефонов и других электронных устройств на борту появился ещё в 1991 году, когда персональные устройства связи ещё не были так распространены, как сейчас. В 1990-х, по данным профильного журнала SmartCockpit, несколько случаев отказа автопилота и проблем со связью были ассоциированы с использованием электронных устройств и телефонов. Опасения обосновывались тем, что сотовые телефоны работают на частотах, близких к частотам бортового оборудования самолётов. Компания Boeing впоследствии провела ряд экспериментов в схожих условиях, но результат не подтвердил негативное влияние включённых телефонов. В течение всех последующих лет подобные тесты проводились под эгидой Министерства транспорта США, и их результат также был отрицательным, что уже в 2005 году было отражено в докладе помощника администратора FAA (Федерального управления гражданской авиации США) по авиационной безопасности Николаса А. Сабатини.