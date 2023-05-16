Правда ли, что звонок на мобильный в самолёте может привести к авиакатастрофе?

Перед взлётом самолётов многих авиакомпаний командир воздушного судна сообщает о необходимости выключить телефоны или включить авиарежим. "Проверено.Медиа" пробует ответить на вопрос, действительно ли необходимо так поступать ради безопасности полётов.
Публикации на эту тему появляются регулярно — как в более-менее профильных и технических изданиях, так и на сайтах, вообще не связанных с вопросами техники или авиационной отрасли. В качестве объяснения предлагается набор причин: от вполне разумных, таких как потенциальное ухудшение работы навигационных систем, возможное влияние на связь пилота с диспетчером или ритуал, помогающий понять, есть ли на борту "проблемные" пассажиры, до околоконспирологических — якобы это результат сговора авиакомпаний и производителей специальной техники для звонков в полёте (ниже мы расскажем, что это за техника).
Авиаперевозчики и регуляторы не торопятся снимать ограничения на использование сотовых сетей во время взлёта и посадки, несмотря на то, что достоверно не зафиксировано ни одного случая, когда использование мобильных телефонов привело к крушению. Так как это достаточно широко известная информация, многие пассажиры не выключают свои устройства, что становится предметом не только для конфликтов, но и для юмора.
Точно сказать, сколько людей при этом игнорируют требования авиакомпаний, сложно. Но опрос, проведённый страховой компанией Allianz Travel Insurance в 2017 году, показал, что 40% американцев не всегда включают авиарежим (в 2012 году таких было около 30%), а 14% отправляют текстовые сообщения или звонят во время полёта. Данные другого опроса, проведённого в 2019 году, говорят, что каждый 15-й опрошенный американец не отключает телефон и не переводит его в авиарежим даже после просьбы бортпроводника. Желание людей оставаться на связи заставляло авиакомпании искать выход, а регуляторов — проводить исследования.
Каковы же риски? Посмотрим на историю в развитии. Полный запрет на использование сотовых телефонов и других электронных устройств на борту появился ещё в 1991 году, когда персональные устройства связи ещё не были так распространены, как сейчас. В 1990-х, по данным профильного журнала SmartCockpit, несколько случаев отказа автопилота и проблем со связью были ассоциированы с использованием электронных устройств и телефонов. Опасения обосновывались тем, что сотовые телефоны работают на частотах, близких к частотам бортового оборудования самолётов. Компания Boeing впоследствии провела ряд экспериментов в схожих условиях, но результат не подтвердил негативное влияние включённых телефонов. В течение всех последующих лет подобные тесты проводились под эгидой Министерства транспорта США, и их результат также был отрицательным, что уже в 2005 году было отражено в докладе помощника администратора FAA (Федерального управления гражданской авиации США) по авиационной безопасности Николаса А. Сабатини.
В концу 2000-х стали появляться и портативные базовые станции сотовой связи на самолётах. На таких бортах пассажирам разрешалось (за отдельную плату) совершать голосовые звонки. Исследование FAA показало, что эти станции, по всей видимости, не влияют на безопасность, как не влияют и звонки пассажиров на бортах, где не были установлены специальные устройства. В 2011 году IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) провела анализ инцидентов, связываемых пилотами со включённой техникой (75 сбоев за шесть лет с 2003 по 2009 год; по подсчётам CNN, это один инцидент на 283 000 полётов). Анализ показал, что эти сбои не подтверждаются или не могут быть с уверенностью связаны с пассажирскими устройствами. Но принцип "лучше перебдеть, чем недобдеть" для регуляторов выглядел более логичным. С пассажирами же и авиакомпаниями ситуация складывалась ровно наоборот.
В итоге многолетних обсуждений в 2013 году FAA разрешает использование электронных устройств во всех фазах полёта и убирает требование о полном выключении телефонов и смартфонов. Однако сохраняется требование перевести устройства в авиарежим, а для авиаперевозчиков появляется требование удостовериться, соответствует ли само авиасудно необходимым техническим параметрам. Простыми словами, достаточно ли современное навигационное и прочее оборудование, на которое не могут повлиять сигналы пользовательских устройств, установлено на борту? Не работают ли бортовые системы на тех же частотах, что и техника пассажиров? В 2014 году аналогичное решение принимает EASA (Европейское агентство по безопасности полётов).
В 2022 году Еврокомиссия постановила, что на бортах самолётов можно использовать сети 5G и к 30 июня 2023 года государства-члены должны сделать полосы частот 5 ГГц доступными для использования на транспорте. В США такая инициатива тоже есть, но 5G в Штатах работает в частотном диапазоне, близком к диапазону работы бортовых систем, поэтому решение этого вопроса пока откладывается.
Постановление Еврокомиссии означает, что очень высока вероятность отмены требования включать авиарежим на европейских рейсах уже с июня 2023 года. Процедура пока неясна: будет ли это полная отмена или же требование о включении авиарежима во время взлёта сохранится. Консервативные правила, которые озвучиваются при каждом вылете, вероятно, в большей степени связаны с привычкой. Вполне убедительно выглядят также версии о выявлении таким образом "проблемных" пассажиров или о том, что возможностью звонить будут пользоваться излишне болтливые пассажиры, что нарушит комфорт сидящих рядом.
Скорее всего, неправда
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