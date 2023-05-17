В Словакии лев загрыз владельца зоопарка

Полиция сообщила в Facebook, что сотрудники зоопарка связались со службами экстренной помощи когда увидели, как владелец не вернулся после кормления хищников.

Местное радио TV Markiza сообщила, что лев основательно растерзал хозяина, а в вольере были обнаружены некоторые части тела. Вызванный ветеринар усыпил хищника.

Сообщается, что мужчина держал небольшой зоопарк, в котором были козы, овцы, кролики и некоторые экзотические животные - львы, тигры и их детеныши.