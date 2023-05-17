Десятки сотрудников RNP обвиняют правление в непрофессионализме

По мнению авторов письма, работа совета директоров затруднит предоставление компанией качественных услуг.

Более 60 сотрудников компании направили письмо акционеру, обвинив его в непрофессиональном управлении компанией, что привело к оттоку сотрудников и клиентов.

Сотрудники компании настаивают на необходимости оценки работы существующего совета и незавершенных работ. Они также требуют оценить соответствие членов правления, "прекратить репрессии против сотрудников", подписавших письмо мэру Риги и исполнительному директору.

По информации Рижской думы, исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге, как представитель акционера Рижской думы, не принимает решений в советах директоров столичных предприятий.

Ланге отмечает, что в настоящее время в Rīgas namu pārvaldnieks происходят различные изменения, направленные на повышение качества предоставляемых услуг.

Любые изменения, как правило, вызывают недовольство сотрудников. В обязанности правления компании входит управление этими изменениями, а в обязанности совета общества - оценка того, насколько профессионально это делается.

Сообщается, что Ланге ознакомился с ситуацией в компании и в рамках своей компетенции "внимательно следит" за работой совета и правления RNP.

Как сообщалось, председатель правления RNP Роланд Нейманис был отcтранен от должности в начале этого года за невыполнение поставленных задач. Такое решение принял совет RNP 30 января, обосновав свое решение недостижением поставленных финансовых и нефинансовых целей на 2022 год.

Как сообщалось, в 2021 году RNP работала с прибылью в размере 4,1 млн евро. Оборот компании увеличился менее чем на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 61,149 млн евро.