В Латвии дешевеет бензин и дизельное топливо

Литр бензина 95-й марки в Латвии на неделе с 9 по 15 мая стоил в среднем 1,59 евро, на предшествовавшей ей неделе средняя цена бензина этой марки составляла 1,641 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,628 евро за литр.

Средняя цена на дизельное топливо в Латвии на прошлой неделе составляла 1,406 евро за литр. На предшествовавшей ей неделе средняя цена дизельного топлива составила 1,479 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,506 евро за литр.

Рекорд средней цены на бензин и дизтопливо в Латвии был зафиксирован в июне 2022 года, когда средняя цена бензина составляла 2,104 евро за литр, а дизельного топлива - 2,108 евро за литр.

Еврокомиссия каждую неделю обобщает данные о средних ценах на топливо в государствах ЕС.